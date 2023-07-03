Всі в укриття. Що робити при обстрілі та яке місце в квартирі найнебезпечніше

Російські війська продовжують атакувати міста України, а з укриттями для населеня все ще є проблеми. Тому актуальним залишається питання, де безпечно ховатися від ракет та дронів окупантів.

РБК-Україна наводить відповіді на найбільш розповсюджені питання щодо укриттів та нагадує правила перебування в спорудах під час повітряної тривоги.

Які укриття є безпечними

На запит РБК-Україна в Департаменті організації заходів цивільного захисту ДСНС роз'яснили інформацію стосовно надійності різних типів укриттів. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту відносять: герметичні сховища та протирадіаційні укриття, швидкоспоруджувані та найпростіші укриття, споруди подвійного призначення.

Під час ударів окупантів українці найчастіше використовують саме споруди подвійного призначення та найпростіші укриття:

підземні переходи між станціями метро (транспортні, станції метрополітену);

(транспортні, станції метрополітену); тунелі (автодорожні, магістральні, пішохідні);

(автодорожні, магістральні, пішохідні); споруди котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини).

Фото: метро є одним із безпечних укриттів подвійного призначення підчас атак із повітря (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як зазначили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, перебування в таких укриттях зменшує ризик можливого ураження, адже вони переважно є заглибленими чи напівзаглибленими (підвальні, цокольні поверхи у будівлях та спорудах).

Захисні споруди цивільного захисту, у тому числі швидкоспоруджувані, та споруди подвійного призначення, під час проєктування розраховуються на впливи надлишкового тиску вибуху, радіаційного випромінювання або інших факторів, що можуть виникнути в особливий період воєнного стану.

Чи безпечно ховатися у підвалах будинків

Можливість використання будівель подвійного призначення та найпростіших укриттів, в тому числі підвалів та цокольних поверхів будинків, визначають органи виконавчої влади після обстеження.

Дізнатися про те, чи безпечно ховатися в підвалі вашого будинку, можна в органах місцевого самоврядування або переглянути відповідну інформацію на їхніх офіційних веб сторінках (де публікується перелік доступних укриттів).

Крім того, громадяни можуть звернутися до місцевих органів виконавчої влади за місцем проживання щодо комісійного обстеження власних підвальних приміщень, щоб встановити їх придатність для використання як найпростіших укриттів.

ДСНС рекомендує під час вибору укриття враховувати лише передбачені для цього місця, визначені місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Фото: підвальні приміщення можуть слугувати укриттями при дозволі відповідних органів влади (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбезпечніше місце вдома

Якщо під час повітряної тривоги ви все ж вирішили залишитися в квартирі, найбезпечнішим місцем є кімната за двома стінами від вулиці без вікон.

Це може бути ванна, якщо вона знаходиться всередині квартири та в ній немає газового котла, або ж передпокій чи коридор.

Де краще не ховатися в квартирі

А найнебезпечніші кімнати в квартирі - бічні, стіни яких виходять на вулицю, тобто є фасадними. Також при повітряній тривозі небезпечно залишатися на верхніх поверхах будинку.

Як працює правило двох стін

Правило двох стін описує безпечне приміщення, в якому можна сховатися від пострілів і вибухів. Між людиною і вулицею має бути як мінімум дві стіни, а краще навіть більше.

Перша стіна бере на себе силу вибуху - зруйнуватися може вікно або вся стіна. Друга стіна приймає на себе уламки.

Зазвичай правило двох стін підходить для санвузла (без газового котла), коридорів, тамбурів.

Чи варто заклеювати вікна скотчем і як це допоможе

При обстрілах виникає ударна хвиля, від якої скло у вікнах може розлетітися на уламки. Якщо вікно заклеїти, скотч (папір, тканина тощо) не захистить від самої ударної хвилі, але убереже від вторинних небезпек.

В ДСНС пояснюють, що скло у віконних прорізах заклеюють з метою мінімізації ризику його руйнування на дрібні частинки з подальшим пораненням людей внаслідок їх розльоту від надлишкового тиску вибуху.

Фото: під час обстрілу скло у вікні може розбитися, але якщо воно було заклеєне скотчем, дрібних уламків не буде (Віталй Носач, РБК-Україна)

Чи безпечно ховатися в під'їзді на сходовому майданчику

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій наголошують, що на шляху евакуації до укриття є приміщення, в яких може бути знижений ризик впливу вторинних факторів засобів ураження (ударної хвилі, уламків, осколків).

В більшості будинків, крім санвузлів та коридорів між несучими стінами, це також сходові марші (біля ліфтових шахт).

Чи потрібно під час тривоги перекривати воду, газ, вимикати світло

Необхідно вимикати системи газо-, водо-, електропостачання щоб уникнути надзвичайних ситуацій, пожеж, пошкодження майна, якщо з ладу вийдуть електроприлади, запірна арматура тощо за час відсутності будь-яких осіб у домоволодінні.

Якщо в домі є газовий балон, то треба від'єднати його, спустити тиск і покласти в безпечне місце.

Що робити, якщо є влучання в будинок

Якщо снаряд влучив у несучі конструкції будівлі слід негайно покинути її, оскільки не виключається подальше руйнування частини споруди.

Водночас необхідно мінімізувати час перебування на відкритій території та якнайшвидше прибути до укриття.

Якщо ви опинилися у підземній споруді, яку завалило будівельним сміттям, або заблоковані на верхніх поверхах, за можливості необхідно зателефонувати до диспетчерської служби ДСНС за номером телефону 101 та повідомити, де ви знаходитесь (номер під'їзду, поверху, тощо).