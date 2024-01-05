Поради, які можуть урятувати життя. Що робити, якщо опинилися під завалами

Через постійні атаки РФ ракетами та дронами українці щодня ризикують опинитися під завалами власних будинків. Чіткий алгоритм дій допоможе зберегти життя, навіть у разі такої надзвичайної ситуації.

При підготовці використовувалися публікації ДСНС, роз'яснення начальника управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України в Києві Олега Стоволоса для Dovidka.info, публікація Telegram-каналу Мінреінтеграції.

РБК-Україна зібрало головні поради рятувальників про те, як слід поводитися в разі обвалу будівлі.

Алгоритм порятунку під завалами

Якщо внаслідок повітряної атаки завалило укриття в будинку, або було влучання у квартиру, постраждалим необхідно дотримуватися кількох важливих правил, щоб допомогти собі та рятувальникам.

Вкрай важливо не панікувати та пам'ятати, що рятувальники вже їдуть. Інформація про надзвичайну ситуацію оперативно надходить підрозділам ДСНС і вони одразу вирушають на місце події, щоб розпочати операцію з порятунку;

Зменшити відчуття тривоги та паніки допоможе глибоке дихання (до прикладу, за технікою "квадрат" – вдих-пауза-видих-пауза);

Якщо при собі є телефон – подзвоніть рідним або на 101 , щоб повідомити про своє місце знаходження;

Кличте на допомогу , світіть ліхтариком телефона чи стукайте по трубах, але в жодному разі не можна використовувати сірники чи запальнички – це може призвести до вибуху, якщо був витік газу;

Рятувальники під час пошукової операції влаштовують "хвилини тиші" (кожну годину по 10 хвилин), тому продовжуйте подавати сигнали, кричіть якомога голосніше;

Якщо рятувальники вас почули, їм ще буде потрібен час на порятунок, тому варто заспокоїтися і чекати.

Як діяти, якщо ніхто не відгукується

Треба оцінити ситуацію навколо, але не намагатися розбирати завали, бо конструкції будівлі можуть бути нестабільні та обваляться повторно.

Також варто оглянути себе – чи притиснуло вас чимось, що знаходиться перед вами, чи є поряд ще хтось. Якщо ви можете рухатися, спробуйте вивільнити руки та ноги.

Потім огляньте себе на наявність травм чи поранень. За можливості, надайте собі першу домедичну допомогу (затампонуйте кровотечу, перев’яжіть шматком тканини). Щоб не отримати переохолодження, загорніться в одяг чи ковдру, якщо ці речі є поруч.

Також рятувальники рекомендують закрити рота та носа тканиною, в ідеалі зволоженою, щоб до органів дихання потрапляло менше пилу.

Продовжуйте кликати на допомогу та чекайте на порятунок.

Чи варто самостійно намагатися вибратися з-під завалу?

Начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України в Києві Олега Стоволос розповів, що на місці події завжди створюється штаб, щоб фахівці швидше змогли знайти всіх постраждалих.

"Ми опитуємо тих мешканців будинку, які, можливо, знають, хто залишився, робимо списки, пробуємо зв’язатися мобільним телефоном, і на початку рятувальної операції ми приблизно орієнтуємося, скільки людей залишилося під завалами", – зазначив Стоволос.

Тому якщо людина перебуває під завалами у власній квартирі, краще все ж дочекатися рятувальників.

Самотужки намагатися вибратися можна виключно тоді, коли ви впевнені, що це безпечно, ви можете пересуватися, маєте підручні засоби і знаєте план будівлі, де приблизно знаходиться вихід.

В такому випадку потрібно рухатися внутрішніми сходами або зовнішніми драбинами. Забороняється використовувати ліфт, бо він може зупинитися через відключення електрики.

Частину тіла затиснуло уламками – що робити

Якщо руку чи ногу придавило уламками і її неможливо звільнити, необхідно почати робити масаж ділянок тіла поряд із кінцівкою.

Це потрібно, щоб циркуляція крові не припинялася, а також допоможе запобігти ампутації.

Як допомогти людині під завалом

Якщо ви побачили чи почули людину на місці обвалу будівлі, ні в якому разі не треба самостійно намагатися допомогти та розбирати завали. Це може бути небезпечно як для постраждалої особи, так і для вас.

Натомість сповістіть рятувальників та дочекайтеся їх. Зателефонуйте за номерами: 101, 102, 103, 112 і повідомте, де стався завал

Чи допоможе правило "двох стін" вберегтися від обвалу?

Шанси опинитися під завалом будуть мінімальні, якщо під час сигналу повітряної тривоги негайно перейти в укриття. Але у разі його відсутності чи неможливості спуститися до сховища, люди часто використовують правило "двох стін" та йдуть до ванної кімнати. Проте ховатися у ванній не завжди безпечно.

Як розповів фахівець ДСНС Олег Стоволос, у будинках блочного типу, зокрема в старих будинках, ванна кімната – це 4 блоки, які вставлені всередину будівлі та при руйнації ці блоки можуть скластися.

При цьому між несучими стінами, якщо навіть плита бути падати, то в цьому проміжку буде невеликий об’єм приміщення, де можна сховатися без ризику, що вас завалить будівельними матеріалами.

Ванна кімната безпечна за наявності певних конструктивних елементів, якщо ця будівля не блочного типу.

Тобто, якщо людина залишається у квартирі під час обстрілу, найбільш безпечним буде простір між двох несучих стін, дверний отвір, ванна кімната не у блочному будинку.

Водночас у цих місцях не повинно бути скла, адже ударна хвиля його розіб'є. При собі варто мати мобільний телефон. Якщо буде руйнування будівлі, так людина зможе спробувати сповістити, що вона залишилася під завалами.