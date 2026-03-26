"Що б Путін собі не казав, РФ не перемагає": Стармер зробив заяву про війну в Україні

Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, а європейські країни мають нарощувати підтримку Києва. При цьому загроза з боку Москви для північних та східних кордонів Європи лише посилюється.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами британського прем'єра, попри пропагандистські заяви Кремля, реальна ситуація на фронті свідчить про стійкість української оборони.
Стармер наголосив, що Збройні сили України продовжують завдавати ворогу важких втрат та повертати свої території.
"Що б Путін собі не казав, Росія не перемагає. Вони не переможуть. І вони повинні припинити блокувати шлях до справедливого та тривалого миру", - заявив очільник британського уряду.
Він підкреслив, що європейським лідерам необхідно "продовжувати тиснути на Путіна" та посилювати заходи проти російського "тіньового флоту".
Виступаючи в Гельсінкі, Стармер зауважив, що хоча світова увага наразі прикута до подій на Близькому Сході, небезпека з боку РФ нікуди не зникла. Навпаки, на думку прем'єра, вона стала більш відчутною.
"Загроза з боку Росії на півночі та сході нікуди не зникла, насправді, на мою думку, ця загроза зросла", - попередив він.
Британський лідер також відзначив виняткову стійкість українців перед обличчям постійних атак та додав, що досвід України у боротьбі з іранськими дронами є критично важливим для безпеки всього континенту.
Нагадаємо, нещодавно Велика Британія офіційно підтвердила надання Україні масштабного пакету військової допомоги на суму 13 млрд фунтів стерлінгів. Лондон запевнив, що продовжуватиме підтримувати Київ у боротьбі проти російської агресії стільки, скільки це буде потрібно.
Окрім фінансової підтримки, британський уряд створив спеціальний штаб із 70 осіб для підготовки українських військових та координації гуманітарних проєктів. На навчання бійців ЗСУ додатково виділено 200 мільйонів фунтів стерлінгів.
Водночас за результатами останнього засідання у форматі "Рамштайн", партнери України погодили виділення загалом 38 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, систем ППО та ракет до комплексів Patriot.