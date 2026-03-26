"Что бы Путин себе ни говорил, РФ не побеждает": Стармер сделал заявление о войне в Украине

Ситуация на поле боя

По словам британского премьера, несмотря на пропагандистские заявления Кремля, реальная ситуация на фронте свидетельствует об устойчивости украинской обороны.

Стармер отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить врагу тяжелые потери и возвращать свои территории.

"Что бы Путин себе ни говорил, Россия не побеждает. Они не победят. И они должны прекратить блокировать путь к справедливому и длительному миру", - заявил глава британского правительства.

Он подчеркнул, что европейским лидерам необходимо "продолжать давить на Путина" и усиливать меры против российского "теневого флота".

Угроза для Европы

Выступая в Хельсинки, Стармер отметил, что хотя мировое внимание сейчас приковано к событиям на Ближнем Востоке, опасность со стороны РФ никуда не исчезла. Наоборот, по мнению премьера, она стала более ощутимой.

"Угроза со стороны России на севере и востоке никуда не исчезла, на самом деле, по моему мнению, эта угроза возросла", - предупредил он.

Британский лидер также отметил исключительную устойчивость украинцев перед лицом постоянных атак и добавил, что опыт Украины в борьбе с иранскими дронами является критически важным для безопасности всего континента.