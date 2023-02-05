ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС

Новость на русском →
Неділя 05 лютого 2023 13:43
Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС Фото: у МВС пояснили, що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Батьки можуть в'їхати в Україну з дитиною, що має іноземне свідоцтво про народження, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

У МВС пояснили, як дитина - громадянин України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження, може в'їхати в Україну:

  • у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його можна отримати в українській дипломатичній установі у країні перебування;
  • якщо інформацію про дитину було внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування. Тобто, щоб приїхати з дитиною народженою за кордоном, потрібно мати підтверджуючий документ.

РБК-Україна також повідомляло, що Польща змінила правила повторного в'їзду для біженців з України.

Молдова також спростила правила в’їзду для громадян України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна