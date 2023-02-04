Польща оновила правила повторного в'їзду для біженців з України: що потрібно знати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Польщі в Facebook.

Щоб не втратити статус біженця у Польщі, українці повинні повернутися до країни не пізніше, ніж за 30 днів з моменту виїзду. При повторному поверненні на кордоні потрібно пред'явити diia.pl.

У посольстві попереджають, що показувати електронний документ потрібно навіть у тому випадку, якщо українець їде до Польщі на роботу чи з іншою метою, але при цьому користуватиметься захистом.

Якщо не виконати вказані умови, українець у Польщі може втратити статус біженця, а, отже, і соціальні пільги.

"В'їзд на територію Польщі без повідомлення про вищезазначені обставини або без пред'явлення електронного документа diia.pl може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов'язаний з численними соціальними правами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кракові відкрився центр оформлення документів для українців. Там можна оформити паспорт, страхування чи обміняти посвідчення водія.

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