Что нужно для въезда ребенка с иностранным свидетельством о рождении в Украине: объяснение МВД

Родители могут въехать в Украину с ребенком, у которого иностранное свидетельство о рождении, на основании удостоверения личности на возвращение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД .

В МВД объяснили, как ребенок - гражданин Украины, родившийся за границей и имеющий иностранное свидетельство о рождении, может въехать в Украину:

в сопровождении своих законных представителей, например родителей, опекунов, на основании удостоверения личности на возвращение в Украину. Его можно получить в украинском дипломатическом учреждении в стране пребывания;

если информация о ребенке была внесена в загранпаспорт его законного представителя во время военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены. То есть, чтобы приехать с ребенком рожденным за границей, нужно иметь подтверждающий документ.

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