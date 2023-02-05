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Что нужно для въезда ребенка с иностранным свидетельством о рождении в Украине: объяснение МВД

Новина українською →
Воскресенье 05 февраля 2023 13:43
Что нужно для въезда ребенка с иностранным свидетельством о рождении в Украине: объяснение МВД Фото: в МВД объяснили, что нужно для въезда ребенка с иностранным свидетельством о рождении в Украину (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Родители могут въехать в Украину с ребенком, у которого иностранное свидетельство о рождении, на основании удостоверения личности на возвращение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

В МВД объяснили, как ребенок - гражданин Украины, родившийся за границей и имеющий иностранное свидетельство о рождении, может въехать в Украину:

  • в сопровождении своих законных представителей, например родителей, опекунов, на основании удостоверения личности на возвращение в Украину. Его можно получить в украинском дипломатическом учреждении в стране пребывания;
  • если информация о ребенке была внесена в загранпаспорт его законного представителя во время военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены. То есть, чтобы приехать с ребенком рожденным за границей, нужно иметь подтверждающий документ.

РБК-Украина также сообщало, что Польша изменила правила повторного въезда для беженцев из Украины.

Молдова также упростила правила въезда для граждан Украины.

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Министерство внутренних дел Украины
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