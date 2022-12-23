Молдова спростила правила в’їзду для українців

Сьогодні, 23 грудня, уряд Молдови ухвалив рішення про спрощений в'їзд для українців, які їдуть до Молдови з Румунії або летять літаком до Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

В'їжджаючи до Молдови через молдовсько-румунський кордон або прилітаючи до аеропорту Кишинів, тепер при собі варто мати лише посвідчення особи, а саме:

ID-картка;

внутрішній паспорт;

звичайний паспорт;

посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові;

тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції;

права водія;

посвідка на проживання;

військовий квиток.

Українці, за відсутності оригіналів, можуть пред'явити копії цих документів або документи в електронному форматі, чи навіть документи зі строком дії, що минув. На основі тих самих документів вони зможуть виїхати з Молдови до України.

Раніше такі правила поширювались лише на в'їзд через українсько-молдовський кордон.