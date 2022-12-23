Молдова спростила правила в’їзду для українців
Сьогодні, 23 грудня, уряд Молдови ухвалив рішення про спрощений в'їзд для українців, які їдуть до Молдови з Румунії або летять літаком до Кишинева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
В'їжджаючи до Молдови через молдовсько-румунський кордон або прилітаючи до аеропорту Кишинів, тепер при собі варто мати лише посвідчення особи, а саме:
- ID-картка;
- внутрішній паспорт;
- звичайний паспорт;
- посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові;
- тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції;
- права водія;
- посвідка на проживання;
- військовий квиток.
Українці, за відсутності оригіналів, можуть пред'явити копії цих документів або документи в електронному форматі, чи навіть документи зі строком дії, що минув. На основі тих самих документів вони зможуть виїхати з Молдови до України.
Раніше такі правила поширювались лише на в'їзд через українсько-молдовський кордон.
Нацкомісія Молдови ухвалила нові зміни лише до 1 лютого 2023 року.
Нагадаємо, що НАТО та інші партнери Молдови посилять оборонну допомогу для неї через спроби Росії дестабілізувати ситуацію у країні.
Раніше ми писали про те, що президент Молдови Майя Санду заявила, що воюючи з Росією, Україна захищає не лише власну свободу, але й Молдову.
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