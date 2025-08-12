Що означають татуювання Усика?: боксер вперше розкрив їхній сенс

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик вперше поділився значеннями своїх татуювань на тілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт fighttalk5 у соцмережі TikTok.
На тілі українського чемпіона є кілька патріотичних татуювань, присвячених Україні. На честь перемоги на Олімпійських іграх 2012 року Усик набив мапу країни разом з олімпійською символікою.
Також на правій руці можна побачити зображення монумента "Батьківщина-мати" та герб України.
Зокрема, боксер з посмішкою згадував про реакцію своєї матері, коли вона вперше побачила його татуювання. Її слова були не надто схвальні - вона назвала сина "дурнем".
Олександр Усик також має татуювання, присвячені своїм дітям - Єлизаветі та Кирилу. Їхні імена витатуйовані на одній та іншій руці.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа, що дозволило йому вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Після цієї перемоги він став першим боксером після легендарного Мухаммеда Алі, якому вдалося досягти такого досягнення.
Після переможного поєдинку Усик провів "битву поглядів" із Джейком Полом.
Водночас його промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме від боксера захисту титулу проти Джозефа Паркера.
Раніше ми повідомляли, що український чемпіон зберіг лідерство в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу.