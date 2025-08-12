Що означають татуювання Усика?: боксер вперше розкрив їхній сенс

Патріотичні малюнки та спогади про маму

На тілі українського чемпіона є кілька патріотичних татуювань, присвячених Україні. На честь перемоги на Олімпійських іграх 2012 року Усик набив мапу країни разом з олімпійською символікою.

Також на правій руці можна побачити зображення монумента "Батьківщина-мати" та герб України.

Зокрема, боксер з посмішкою згадував про реакцію своєї матері, коли вона вперше побачила його татуювання. Її слова були не надто схвальні - вона назвала сина "дурнем".

Татуювання, присвячені родині

Олександр Усик також має татуювання, присвячені своїм дітям - Єлизаветі та Кирилу. Їхні імена витатуйовані на одній та іншій руці.