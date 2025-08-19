Що означав костюм Зеленського на зустрічі з Трампом: приховане послання

Аутфіт Зеленського на зустрічі з Трампом

Президент зберіг власний стиль і зміг справити позитивне враження на американського лідера. Він відійшов від звичного мілітарі та додав більше класики.

На перемовинах в Білому домі Зеленський з'явився в комплекті з капсульної колекції бренду VIKTORANISIMOV, яка була створена для нього. Образ складався з піджака, класичної сорочки та прямих брюк.

Зеленський на зустрічі з Трампом (фото: Getty Images)

Який сенс приховував костюм Зеленського

Гасанова, яка неодноразово працювала з президентом, пояснила: чорний колір символізує траур і водночас силу. Це жест поваги до загиблих та демонстрація непохитності України.

А відсутність краватки підтримує статус "польового" лідера навіть під час візиту до Білого дому.

Особливу увагу привертає крій піджака - він більше нагадує уніформу, аніж костюм. Як відомо, його створили з армійського канвасу, який часто використовується у виробництві військового спорядження чи одягу.

"Тут читається подвійний меседж: з одного боку, "я - президент на війні", який не повністю переходить у звичний дипломатичний дрес-код; з іншого - це вже знак зрілості та готовності до переговорів на рівних, адже чорний костюм-силует", - пояснила дизайнерка.

Що приховує новий стиль Зеленського (фото: Офіс президента)

Як відреагували в Білому домі на образ Зеленського

Аутфіт президента отримав схвальні відгуки від Трампа та журналіста Браяна Ґленна, який під час скандальної зустрічі в лютому дорікав Зеленському щодо костюма.

Цього разу репортер назвав образ президента України стильним та перепросив за інцидент в минулому.

"Ви маєте чудовий вигляд у цьому костюмі", - зазначив він.

"Я сказав те ж саме", - підтримав Трамп.

Президент у відповідь пожартував.

"А ви в тому ж костюмі. Я змінив одяг, а ви - ні", - сказав він журналісту.

Чому Зеленський змінив стиль

Не секрет, що раніше він віддавав перевагу стилю мілітарі. У гардеробі переважали оливкові та хакі відтінки, трикотажні поло з тризубом та практичні елементи одягу, які відповідають часу.

.

Автором нових образів став дизайнер Віктор Анісімов. В інтерв'ю "Телеграф" він зауважив, що змусити Зеленського вдатися до змін було непросто.

Ключову роль у цьому питанні відіграла перша леді Олена Зеленська, яка звернула увагу, що на офіційних зустрічах їхній тандем має "надто контрастний" вигляд.

Володимир Зеленський (фото: Офіс президента)