Що одягне Зеленський на зустріч з Трампом: костюм чи мілітарі-кежуал?

Білий дім звернувся до українських чиновників із питанням, чи буде президент Володимир Зеленський у костюмі під час запланованої на понеділок зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Axios .

Проблема дрескоду на попередній зустрічі

28 лютого під час візиту до Білого дому президент України Володимир Зеленський з'явився на зустріч з главою США у темному світшоті та штанах кольору хакі.

Це викликало негативну реакцію Трампа.

"Він сьогодні дуже вирядився", - з іронією зауважив він.

Зеленський і Трамп (фото: Getty Images)

Деякі американські посадовці вважають, що саме такий вибір вбрання частково вплинув на невдалий хід переговорів.

Який образ обере цього разу

Як стверджують джерела, Володимир планує прибути до Білого дому в тому ж темному піджаку, який носив на саміті НАТО в Нідерландах у червні.

"Це буде "костюмний стиль", але не повний костюм", - пояснив один зі співрозмовників

Цей вибір вже раніше справив враження: саме на саміті НАТО Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення з'явився в діловому піджаку.

"Зеленський приїхав як нормальна людина, не божевільний, і був одягнений як той, хто повинен бути в НАТО. ... Тож вони мали гарну розмову", - прокоментував тоді один з американських посадовців.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (фото: Офіс Президента)

Що думають у таборі Трампа

Один із радників Трампа з часткою гумору зазначив, що поява Зеленського у класичному костюмі "була б добрим знаком для миру".

"Ми не очікуємо, що він це зробить", - додав він.

"Було б чудово, якби він одягнув краватку, але ми не очікуємо, що він це зробить", - сказав інший чиновник.

Джерела також розповіли, що тодішнього віцепрезидента Джей Ді Венса навіть більше дратували не зовнішній вигляд, а манера поведінки Зеленського під час минулої зустрічі.

Цього разу, за інформацією джерел, Зеленський не планує одягати краватку.

"Костюм - після перемоги"

Президент України відмовився від класичного костюма з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше експрезидент Польщі Анджей Дуда висловлював побажання побачити Зеленського у костюмі на міжнародному саміті - це б символізувало кінець війни.

До речі, під час зустрічі в Овальному кабінеті у лютому один журналіст прямо спитав Зеленського: "Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?".

Володимир Зеленський (фото: rada.gov.ua)

На що Зеленський відповів: "У вас якісь проблеми?"

"Багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету", - уточнив журналіст.

На це Володимир запевнив, що одягне костюм після того, як закінчиться російсько-українська війна.