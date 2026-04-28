Що означає "Сакура" в застосунку УЗ: на популярний маршрут випустили флагманський поїзд

У застосунку "Укрзалізниці" пасажири помітили нову позначку "Сакура" біля квитків на поїзд №81/82 Київ - Ужгород. Це викликало запитання: що це означає і чи змінюється сам поїзд.
Про це розповідає РБК-Україна.
Головне:
В "Укрзалізниці" пояснили, що це не окремий новий маршрут, а сигнал про оновлення поїзда. Саме на напрямку Київ - Ужгород розпочали поступову заміну старих вагонів на нові та модернізовані. Позначка "Сакура" означає, що частина складу вже оновлюється, а згодом зміниться весь поїзд.
У компанії зазначають, що так реагують на численні скарги пасажирів щодо стану вагонів. Нове маркування символізує перехід до сучаснішого рівня сервісу.
Пасажири 28 квітня почали цікавитися новою позначкою в додатку УЗ (скріншот із соцмережі Threads)
28 квітня "Укрзалізниця" офіційно запустила флагманський поїзд "Сакура", сформований із нових вагонів українського виробництва 2026 року, а також модернізованих дитячих вагонів.
Поїзд створили на базі маршруту №81 Київ - Ужгород. Назва символічна: обидва міста відомі весняним цвітінням сакур. Проєкт реалізують за підтримки Японії, а сам поїзд позиціонують як символ партнерства між країнами.
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко напередодні розповіла, що нові вагони - це частина великого оновлення "Укрзалізниці". Загалом планується отримати 100 таких вагонів до 2028 року. Вони мають:
Окрім технічних змін, у поїзді з’явилися і тематичні елементи:
Нагадаємо, УЗ анонсувала запуск флагманського поїзда "Sakura Train" сполученням Київ-Ужгород наприкінці лютого нинішнього року. Тоді розповідали, що поїзд матиме тематичне оформлення у стилі сакури та покликаний популяризувати туризм і культурне партнерство України з Японією.
РБК-Україна також розповідало, які штрафи загрожують пасажирам за порушення правил у поїздах у 2026 році. За безквитковий проїзд, куріння, псування майна чи небезпечну поведінку передбачені грошові стягнення - від невеликих сум до значних штрафів залежно від порушення.