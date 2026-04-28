Что означает "Сакура" в приложении УЗ: на популярный маршрут выпустили флагманский поезд

Главное: Новая маркировка: В приложении УЗ возле билетов на поезд Киев - Ужгород появилась иконка сакуры, что вызвало ажиотаж среди пользователей.

В приложении УЗ возле билетов на поезд Киев - Ужгород появилась иконка сакуры, что вызвало ажиотаж среди пользователей. Суть изменений: Это запуск флагманского поезда с вагонами украинского производства 2026 года, оборудованных по самым высоким стандартам комфорта.

Это запуск флагманского поезда с вагонами украинского производства 2026 года, оборудованных по самым высоким стандартам комфорта. Сервис: В вагонах есть детские манежи, инклюзивные пандусы и система климат-контроля, которую включают еще до посадки пассажиров.

В вагонах есть детские манежи, инклюзивные пандусы и система климат-контроля, которую включают еще до посадки пассажиров. Японский стиль: Проект является жестом благодарности Японии за поддержку; пассажирам доступны тематическое меню, настольные игры и культурный контент.

Проект является жестом благодарности Японии за поддержку; пассажирам доступны тематическое меню, настольные игры и культурный контент. Контекст: УЗ начала масштабное обновление этого маршрута (№81/82) из-за длительных жалоб пассажиров на старый подвижной состав.

Что означает пометка "Сакура"

В "Укрзализныце" объяснили, что это не отдельный новый маршрут, а сигнал об обновлении поезда. Именно на направлении Киев - Ужгород начали постепенную замену старых вагонов на новые и модернизированные. Отметка "Сакура" означает, что часть состава уже обновляется, а впоследствии изменится весь поезд.

В компании отмечают, что так реагируют на многочисленные жалобы пассажиров относительно состояния вагонов. Новая маркировка символизирует переход к более современному уровню сервиса.



Пассажиры 28 апреля начали интересоваться новой пометкой в приложении УЗ (скриншот из соцсети Threads)

Что представляет собой поезд "Сакура"

28 апреля "Укрзалізниця" официально запустила флагманский поезд "Сакура", сформированный из новых вагонов украинского производства 2026 года, а также модернизированных детских вагонов.

Поезд создали на базе маршрута №81 Киев - Ужгород. Название символическое: оба города известны весенним цветением сакур. Проект реализуют при поддержке Японии, а сам поезд позиционируют как символ партнерства между странами.

Чем отличаются новые вагоны

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко накануне рассказала, что новые вагоны - это часть большого обновления "Укрзализныци". Всего планируется получить 100 таких вагонов до 2028 года. Они имеют:

улучшенные полки и больше пространства,

современные системы кондиционирования,

обновленные аккумуляторы (позволяют настраивать температуру еще до посадки),

инклюзивные элементы (в частности пандусы),

детские зоны - с пеленальными столиками и манежами.

Кроме технических изменений, в поезде появились и тематические элементы: