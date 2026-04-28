Что означает "Сакура" в приложении УЗ: на популярный маршрут выпустили флагманский поезд

В приложении "Укрзализныци" пассажиры заметили новую пометку "Сакура" возле билетов на поезд №81/82 Киев - Ужгород. Это вызвало вопросы: что это значит и меняется ли сам поезд.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Главное:
В "Укрзализныце" объяснили, что это не отдельный новый маршрут, а сигнал об обновлении поезда. Именно на направлении Киев - Ужгород начали постепенную замену старых вагонов на новые и модернизированные. Отметка "Сакура" означает, что часть состава уже обновляется, а впоследствии изменится весь поезд.
В компании отмечают, что так реагируют на многочисленные жалобы пассажиров относительно состояния вагонов. Новая маркировка символизирует переход к более современному уровню сервиса.
Пассажиры 28 апреля начали интересоваться новой пометкой в приложении УЗ (скриншот из соцсети Threads)
28 апреля "Укрзалізниця" официально запустила флагманский поезд "Сакура", сформированный из новых вагонов украинского производства 2026 года, а также модернизированных детских вагонов.
Поезд создали на базе маршрута №81 Киев - Ужгород. Название символическое: оба города известны весенним цветением сакур. Проект реализуют при поддержке Японии, а сам поезд позиционируют как символ партнерства между странами.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко накануне рассказала, что новые вагоны - это часть большого обновления "Укрзализныци". Всего планируется получить 100 таких вагонов до 2028 года. Они имеют:
Кроме технических изменений, в поезде появились и тематические элементы:
Напомним, УЗ анонсировала запуск флагманского поезда "Sakura Train" сообщением Киев-Ужгород в конце февраля нынешнего года. Тогда рассказывали, что поезд будет иметь тематическое оформление в стиле сакуры и призван популяризировать туризм и культурное партнерство Украины с Японией.
РБК-Украина также рассказывало, какие штрафы грозят пассажирам за нарушение правил в поездах в 2026 году. За безбилетный проезд, курение, порчу имущества или опасное поведение предусмотрены денежные взыскания - от небольших сумм до значительных штрафов в зависимости от нарушения.