RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Что означает "Сакура" в приложении УЗ: на популярный маршрут выпустили флагманский поезд

20:27 28.04.2026 Вт
3 мин
В "Укрзализныце" рассказали, чем особенный поезд "Сакура"
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Новый флагманский поезд "Сакура" ("Укразализныця")

В приложении "Укрзализныци" пассажиры заметили новую пометку "Сакура" возле билетов на поезд №81/82 Киев - Ужгород. Это вызвало вопросы: что это значит и меняется ли сам поезд.

Главное:

  • Новая маркировка: В приложении УЗ возле билетов на поезд Киев - Ужгород появилась иконка сакуры, что вызвало ажиотаж среди пользователей.
  • Суть изменений: Это запуск флагманского поезда с вагонами украинского производства 2026 года, оборудованных по самым высоким стандартам комфорта.
  • Сервис: В вагонах есть детские манежи, инклюзивные пандусы и система климат-контроля, которую включают еще до посадки пассажиров.
  • Японский стиль: Проект является жестом благодарности Японии за поддержку; пассажирам доступны тематическое меню, настольные игры и культурный контент.
  • Контекст: УЗ начала масштабное обновление этого маршрута (№81/82) из-за длительных жалоб пассажиров на старый подвижной состав.

Что означает пометка "Сакура"

В "Укрзализныце" объяснили, что это не отдельный новый маршрут, а сигнал об обновлении поезда. Именно на направлении Киев - Ужгород начали постепенную замену старых вагонов на новые и модернизированные. Отметка "Сакура" означает, что часть состава уже обновляется, а впоследствии изменится весь поезд.

В компании отмечают, что так реагируют на многочисленные жалобы пассажиров относительно состояния вагонов. Новая маркировка символизирует переход к более современному уровню сервиса.


Пассажиры 28 апреля начали интересоваться новой пометкой в приложении УЗ (скриншот из соцсети Threads)

Что представляет собой поезд "Сакура"

28 апреля "Укрзалізниця" официально запустила флагманский поезд "Сакура", сформированный из новых вагонов украинского производства 2026 года, а также модернизированных детских вагонов.

Поезд создали на базе маршрута №81 Киев - Ужгород. Название символическое: оба города известны весенним цветением сакур. Проект реализуют при поддержке Японии, а сам поезд позиционируют как символ партнерства между странами.

Чем отличаются новые вагоны

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко накануне рассказала, что новые вагоны - это часть большого обновления "Укрзализныци". Всего планируется получить 100 таких вагонов до 2028 года. Они имеют:

  • улучшенные полки и больше пространства,
  • современные системы кондиционирования,
  • обновленные аккумуляторы (позволяют настраивать температуру еще до посадки),
  • инклюзивные элементы (в частности пандусы),
  • детские зоны - с пеленальными столиками и манежами.

Кроме технических изменений, в поезде появились и тематические элементы:

  • брендированные вагоны с лепестками сакуры,
  • доступ к онлайн-контенту о японской культуре,
  • японские настольные игры и элементы меню.

Напомним, УЗ анонсировала запуск флагманского поезда "Sakura Train" сообщением Киев-Ужгород в конце февраля нынешнего года. Тогда рассказывали, что поезд будет иметь тематическое оформление в стиле сакуры и призван популяризировать туризм и культурное партнерство Украины с Японией.

РБК-Украина также рассказывало, какие штрафы грозят пассажирам за нарушение правил в поездах в 2026 году. За безбилетный проезд, курение, порчу имущества или опасное поведение предусмотрены денежные взыскания - от небольших сумм до значительных штрафов в зависимости от нарушения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
