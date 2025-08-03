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Що означає бути дорослим у 21 столітті: а ви відповідаєте критеріям? Перевірте себе

Що означає бути дорослим у 21 столітті (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У нестабільному світі, де постійні зміни стали новою нормою, психологічна дорослість набуває особливої ваги. Але що це означає - бути по-справжньому дорослим сьогодні?

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла сімейна психологиня Анна Богомолець.

Дорослість - це не про вік і не про відповідальність

"Психологічна зрілість - це не просто набір навичок чи обов'язків. Це внутрішня інтеграція: коли ви усвідомлюєте, що одночасно є і творцем, і творінням, і свідком власного досвіду", - пояснює психологиня.

Бути дорослим - означає прийняти свою багатошаровість: і світло, і тінь, і силу, і вразливість. Це не втеча від себе і не спрощення, а здатність залишатись з собою навіть у суперечностях.

Який вигляд має зрілість у XXI столітті

На думку експертки, психологічна дорослість сьогодні це:

  • баланс між автентичністю та адаптивністю. Людина не просто реагує на світ, а свідомо вибирає те, що відповідає її сутності.
  • емпатія, що починається з себе. Лише прийнявши власну історію, можна справді чути інших.
  • вміння утримувати суперечності. Не ідеалізувати себе, але й не знецінювати, залишаючись у постійному русі.
  • свідомий догляд за собою. Не тільки як за тілом, а як за живою внутрішньою екосистемою.

"Психологічно доросла людина - це не про бездоганність. Це про партнерство із собою, де ти й господар, і слуга одночасно", - підкреслює Анна Богомолець.

Такий підхід відкриває шлях до свободи - не тієї, що ґрунтується на контролі, а тієї, що народжується з прийняття, чесності та внутрішньої стійкості.

Бути дорослим - означає не все встигати, а бути в контакті зі своїм "я", яке здатне жити й рости навіть у мінливому світі.

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