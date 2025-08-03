Що означає бути дорослим у 21 столітті: а ви відповідаєте критеріям? Перевірте себе

У нестабільному світі, де постійні зміни стали новою нормою, психологічна дорослість набуває особливої ваги. Але що це означає - бути по-справжньому дорослим сьогодні?
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла сімейна психологиня Анна Богомолець.
"Психологічна зрілість - це не просто набір навичок чи обов'язків. Це внутрішня інтеграція: коли ви усвідомлюєте, що одночасно є і творцем, і творінням, і свідком власного досвіду", - пояснює психологиня.
Бути дорослим - означає прийняти свою багатошаровість: і світло, і тінь, і силу, і вразливість. Це не втеча від себе і не спрощення, а здатність залишатись з собою навіть у суперечностях.
На думку експертки, психологічна дорослість сьогодні це:
"Психологічно доросла людина - це не про бездоганність. Це про партнерство із собою, де ти й господар, і слуга одночасно", - підкреслює Анна Богомолець.
Такий підхід відкриває шлях до свободи - не тієї, що ґрунтується на контролі, а тієї, що народжується з прийняття, чесності та внутрішньої стійкості.
Бути дорослим - означає не все встигати, а бути в контакті зі своїм "я", яке здатне жити й рости навіть у мінливому світі.
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