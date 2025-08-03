Что значит быть взрослым в 21 веке: а вы соответствуете критериям? Проверьте себя

В нестабильном мире, где постоянные изменения стали новой нормой, психологическая взрослость приобретает особое значение. Но что это значит - быть по-настоящему взрослым сегодня?
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.
"Психологическая зрелость - это не просто набор навыков или обязанностей. Это внутренняя интеграция: когда вы осознаете, что одновременно являетесь и творцом, и творением, и свидетелем собственного опыта", - объясняет психолог.
Быть взрослым - значит принять свою многослойность: и свет, и тень, и силу, и уязвимость. Это не бегство от себя и не упрощение, а способность оставаться с собой даже в противоречиях.
По мнению эксперта, психологическая взрослость сегодня это:
"Психологически взрослый человек - это не о безупречности. Это о партнерстве с собой, где ты и хозяин, и слуга одновременно", - подчеркивает Анна Богомолец.
Такой подход открывает путь к свободе - не той, что основывается на контроле, а той, что рождается из принятия, честности и внутренней устойчивости.
Быть взрослым - значит не все успевать, а быть в контакте со своим "я", которое способно жить и расти даже в меняющемся мире.
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