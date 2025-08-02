Чому ми не звертаємося до психолога, навіть коли життєво необхідно: як позбутися страхів і стереотипів

Психологічна допомога досі залишається темою, яку багато хто обходить стороною. Навіть у кризі ми продовжуємо "триматися", відкладати турботу про себе й мовчки нести внутрішній тягар. Але така витримка - не завжди про силу. Часто це - наслідок глибоко вкоріненого страху з минулого.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла сімейна психологиня Анна Богомолець .

Чому ми боїмося просити допомоги

"У нашій культурі досі живе старий сценарій - сильний повинен справлятися сам, а звернення за допомогою сприймається як ознака слабкості чи поразки", - пояснює психологиня.

Цей страх бере початок із досвіду поколінь, де відвертість була табуйована, а психотерапія асоціювалася з клеймом чи ізоляцією. Багатьох паралізує думка про те, що доведеться втратити контроль або розкрити свої рани перед сторонньою людиною.

"Ми боїмося загубити контроль, розкрити свої найглибші рани та бути зрозумілими неправильно. Але справжня сміливість - це не приховувати біль, а дозволити собі його відчути й обробити з підтримкою", - каже експертка.

Як впливає негативний досвід

Ще один бар'єр - нерозуміння, хто саме такий психолог і як працює терапія. Є багато напрямів, стилів, шкіл, і не кожен фахівець може підійти.

"Негативний досвід з одним фахівцем легко перетворюється на загальне розчарування в терапії, і людина закривається, відмовляючись від пошуку шляху до себе", - зазначає Анна Богомолець.

Але важливо розуміти: відмова від допомоги - це не прояв сили, а втрата доступу до власного ресурсу.

"Ми звикли тікати - у роботу, телефони, серіали, вечірки, розмови про інших. Але від себе не втечеш", - каже психологиня.

За її словами, психотерапія - це не про "полагодити себе" чи "усунути недоліки". Це - простір для чесної зустрічі з собою, без масок і прикрас.

"У самому слові психотерапія - psyche (душа) і therapeia (турбота, служіння). Це м’який шлях додому - туди, де тебе давно чекаєш ти сам", - підсумовує Анна Богомолець.

Психолог, психотерапевт і психіатр - у чому різниця

Багатьох зупиняє не лише страх, а й плутанина в ролях фахівців. Варто розуміти різницю між ними:

психолог - це фахівець із базовою психологічною освітою, який допомагає краще розуміти свої емоції, поведінку, внутрішні конфлікти. Психолог не призначає медикаментів і не ставить психіатричних діагнозів.

- це фахівець із базовою психологічною освітою, який допомагає краще розуміти свої емоції, поведінку, внутрішні конфлікти. Психолог не призначає медикаментів і не ставить психіатричних діагнозів. психотерапевт - це психолог або лікар, який додатково здобув спеціалізацію з психотерапії. Він працює з глибшими травмами, емоційними патернами та допомагає змінювати не лише симптоми, а й спосіб життя, сприйняття себе та інших.

- це психолог або лікар, який додатково здобув спеціалізацію з психотерапії. Він працює з глибшими травмами, емоційними патернами та допомагає змінювати не лише симптоми, а й спосіб життя, сприйняття себе та інших. психіатр - це лікар з медичною освітою, який спеціалізується на психічних розладах. Психіатр має право призначати медикаментозне лікування та працює у випадках, коли потрібна медична підтримка, наприклад, при депресії, тривожних чи біполярних розладах.

Розуміння цієї різниці допомагає обрати саме того фахівця, який зараз потрібен, і не боятися звертатися.