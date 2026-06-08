Що за "Орден Білого Орла" і чому в Польщі хочуть забрати його у Зеленського

Історія та статус Ордена

Орден Білого Орла, заснований ще у 1705 році та вперше відновлений у 1921-му, є найвищою відзнакою Польщі. Вона не поділяється на ступені і присуджується за виняткові цивільні чи військові заслуги перед державою як у мирний, так і у воєнний час.

Її вручають лише найвидатнішим полякам та іноземним діячам найвищого рангу. До прикладу, у міжвоєнний період кавалерами ордена стали 24 громадяни Польщі та 87 іноземців (серед яких 33 монархи та президенти, 12 членів правлячих родин, 10 прем'єр-міністрів і 15 міністрів).

Після Другої світової війни вручення ордена було відновлено на підставі Закону про ордени та нагороди від 16 жовтня 1992 року. Перші подання на нагородження формувала Тимчасова рада ордена, до складу якої входили очільники Сейму, Сенату та уряду.

Фото: Орден Білого Орла (prezydent.pl)

Саме за їхнім клопотанням у 1993 році першим кавалером відновленої відзнаки став Папа Римський Іван Павло II.

Управління орденом

Честь нагороди оберігає Капітул Ордена Білого Орла. До його складу входять Великий магістр та п'ять членів, яких президент Польщі призначає на п'ятирічний термін виключно з-поміж кавалерів цього ордена. Зі свого складу члени Капітулу обирають канцлера та секретаря.

Відповідно до законодавства, кожен новообраний президент Польщі зі вступом на посаду автоматично стає кавалером Ордена Білого Орла, його Великим магістром та головою Капітулу.

Рішення щодо нагороди - за Навроцьким

Речник Навроцького Рафал Лескевич зазначив, що Капітула Ордену Білого Орла "висловила свою думку" щодо позбавлення президента України цієї нагороди.

"Зібралася Капітула Ордену Білого Орла у справі Ордену, наданого президенту України Володимиру Зеленському. Капітула висловила свою думку президенту Республіки Польща Каролю Навроцькому, який брав участь у нарадах. Президент ухвалить рішення в належний час", - йдеться у заяві Лескевича.

Чому Зеленського хочуть позбавити Ордену

Володимир Зеленський отримав орден від польського експрезидента Анджея Дуди 5 квітня 2023 року.

Нагороду було вручено як визнання його вагомого внеску у зміцнення дружніх і всебічних відносин між Польщею та Україною, розвиток співпраці в інтересах демократії, миру та безпеки в Європі, а також незламну позицію у захисті прав людини.

Український президент 26 травня за зразкове виконання бойових завдань присвоїв Окремому центру спецоперацій "Північ" найменування "імені Героїв УПА".

Цей крок викликав різку реакцію з боку Польщі. Президент Кароль Навроцький назвав свою позицію принциповою і заявив, що розглядає можливість позбавлення українського лідера найвищої державної нагороди Польщі.

"Я оцінюю цей крок дуже критично, і він демонструє неготовність Києва до вступу в ЄС", - заявив Навроцький.

У Польщі УПА часто сприймають як символ масових убивств поляків на Волині та у Східній Малопольщі під час Другої світової війни. Водночас для багатьох українців УПА є уособленням боротьби народу за незалежність.