Що, окрім угоди, Зеленський та Трамп обговорюватимуть у Вашингтоні: відповідь МЗС

Український президент Володимир Зеленський їде до Вашингтону для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Окрім угоди про рідкісноземельні метали, вони обговорюватимуть також подальшу підтримку України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

"Думаю, що якраз будуть обговорювати подальшу підтримку. І, скажімо так, які наступні кроки, документи, будуть продовженням цієї рамкової угоди", - сказав Тихий.

Адже, як зазначив речник МЗС, текст угоди сторони погодили, а от що буде далі - ні.

"Конкретні угоди, про створення самого фонду, далі домовленості, які будуть іти за цією рамковою угодою. І я думаю, саме на цьому нас сконцентрується завтра делегація", - додав Тихий.