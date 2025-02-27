Что, кроме соглашения, Зеленский и Трамп будут обсуждать в Вашингтоне: ответ МИД

Украинский президент Владимир Зеленский едет в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме соглашения о редкоземельных металлах, они будут обсуждать также дальнейшую поддержку Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Думаю, что как раз будут обсуждать дальнейшую поддержку. И, скажем так, какие следующие шаги, документы, будут продолжением этого рамочного соглашения", - сказал Тихий. Ведь, как отметил спикер МИД, текст соглашения стороны согласовали, а вот что будет дальше - нет. "Конкретные соглашения, о создании самого фонда, далее договоренности, которые будут идти по этому рамочному соглашению. И я думаю, именно на этом нас сконцентрируется завтра делегация", - добавил Тихий.