Трамп про угоду з Україною: автоматично отримає "деякі гарантії безпеки"
Україна, підписуючи угоду із США, автоматично отримає "деякі гарантії безпеки". Адже американські інвестори будуть присутні в Україні і Європа за всім уважно стежитиме.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час засідання кабінету міністрів у Білому домі.
"Це хороша угода для України теж. Вони в такий спосіб теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре", - сказав він.
ТОбто, за його словами, присутність американських інвесторів означатиме "автоматичну безпеку" для України.
"Вони (українці - ред.) отримають нас. Ми будемо там працювати, і ви знаєте, таким чином буде ніби автоматична безпека. Тому що ніхто не стане лізти до наших людей, поки вони там" (в Україні - ред.), - додав президент США.
Угода України та США
Нагадаємо, Україна та США зараз домовляються про укладення угоди щодо рідкісноземельних металів. Учора, 25 лютого, стало відомо, що Україна та США погодили деталі такої угоди.
А вже сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення, які необхідні для підписання угоди з США про рідкісноземельні метали. У документі вже немає невигідних для України умов.
Більш детально про угоду між Україною і США - в матеріалі РБК-Україна.
Водночас варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не надаватимуть Україні гарантій безпеки. Це має робити Європа, оскільки це в її інтересах.
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