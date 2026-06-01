Що з обміном "1000 на 1000" та чи буде мобілізація в РФ: головні заяви представника ГУР

Головне: Обмін полоненими: Обмін "1000 на 1000" триває попри намагання РФ його зірвати. Україна бореться за всіх бранців, зокрема захоплених ще з 2014 року.

Обмін "1000 на 1000" триває попри намагання РФ його зірвати. Україна бореться за всіх бранців, зокрема захоплених ще з 2014 року. Криза мобілізації в РФ: В Росії наростає криза з поповненням армії, оскільки рекрутинг ледь покриває втрати. В'язнів уже не вистачає, тому ворог шукає іноземних найманців.

В Росії наростає криза з поповненням армії, оскільки рекрутинг ледь покриває втрати. В'язнів уже не вистачає, тому ворог шукає іноземних найманців. Удари по Криму: Успішні атаки по окупованому півострову тиснуть на Кремль та руйнують російську пропаганду. Дальність українських ударів постійно зростає.

Успішні атаки по окупованому півострову тиснуть на Кремль та руйнують російську пропаганду. Дальність українських ударів постійно зростає. ШІ у пропаганді: Росія вливає величезні ресурси в інформаційну війну (через медіа, спорт, церкву), активно використовуючи ШІ для створення фейків та ІПСО.

Росія вливає величезні ресурси в інформаційну війну (через медіа, спорт, церкву), активно використовуючи ШІ для створення фейків та ІПСО. Психологічний тиск: Ворог намагається виснажити українців постійними загрозами обстрілів, проте його плани щодо розколу суспільства та створення "втоми від війни" повністю провалені.

Проблеми російських окупантів в Криму

Сили безпеки і оборони продовжують працювати по ворожих військових цілях, і в тому числі в окупованому Криму, сказав журналістам Юсов. А повідомлення про проблеми з бензином та дизелем на півострові - результат цієї успішної роботи.

"Чи є це додатковим тиском на Кремль? Так. Тому що пропаганді важче говорити про те, що все йде за планом і все чудово і прекрасно. Ну, очевидно, що ці тези - це повна брехня і не відповідає дійсності. Робота триває і результати ще обов'язково будуть", - зазначив представник ГУР.

Чи буде посилення мобілізації в РФ

За словами Юсова, рекрутингова робота та мобілізаційні заходи на Росії не зупинялись весь період повномасштабного вторгнення і зараз продовжуються. Разом зі спробами залучати іноземних найманців, ворог також намагається нарощувати і їх.

"Для чого їм нові люди? Ну, це логічно. Втрати треба компенсовувати, і власне, масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою", - пояснив він.

Для російського диктатора Володимира Путіна і для окупаційної армії загалом, - це додатковий виклик. Тому Кремль шукає вирішення цієї проблеми, сказав представник ГУР.

"І вже недостатньо лише мобілізовувати по тюрмах, вже недостатньо мобілізовувати й умовно штрафників і аліментників. Тобто така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів", - додав Юсов.

Чому РФ відклала обстріл, який чекали на вихідних

За словами представника ГУР, перенесення обстрілів ворогом - елемент тиску і психологічного впливу на українців.

"Зрозуміло, що це тактика ворога, і в тому числі поєднувати і міксувати безпосередньо військовий вплив із психологічним впливом на українців, які в умовах війни, в стресі війни живуть вже понад чотири роки", - пояснив він.

Але, як наголосив Юсов, українські військові готуються до кожного обстрілу. Водночас цивільним українцям варто відповідально ставитись до сигналів повітряної тривоги та бути готовими реагувати на них.

Що з обміном полонених "1000 на 1000"

Росія вже не раз за час війни зривала або відтягувала домовленості щодо обміну полонених. Що ж стосується обміну "1000 на 1000", перший етап якого відбувся у травні, то робота по ньому триває, сказав журналістам Юсов.

"Обмін "1000 на 1000" розпочався, перший етап відбувся. Переговори не припинялись власне не дивлячись на будь-які паралельні заяви та події. І ми будемо далі продовжувати, і точно буде результат", - наголосив він.

За його словами, Україна готова зі свого боку до виконання цих домовленостей і готова віддавати полонених окупантів, щоб повернути своїх захисників та цивільних з російських застінків.

Крім того, як зазначив Юсов, Україна веде роботу і по звільненню тих, хто опинився у російському полоні ще з 2014 року. Зокрема в Криму та на Донбасі.

"Кожен облікований, інформаційна система, база даних - все відомо, там де можливо надається правова допомога, і ведеться робота з повернення", - резюмував він.

Які теми "розкачує" Росія в Україні

За словами представника ГУР, головні теми російської пропаганди не змінилися за час війни, однак ворог почав застосовувати нові технології. Тепер РФ активно використовує штучний інтелект для генерації фейків та проведення ІПСО як в Україні, так і на міжнародному рівні.

Ключові теми російських вкидів залишаються незмінними:

просування наративу про "втому від війни" та дестабілізація суспільства;

спроби дискредитувати українську владу та розсварити людей між собою;

штучне розпалювання конфліктів на етнічному, релігійному чи іншому ґрунті;

зрив процесу мобілізації в Україні;

дискредитація України в очах партнерів задля уповільнення або зупинки військової допомоги.

Однак, як наголосив Юсов, попри величезні зусилля ворога з 2022 року, глобальні цілі інформаційної війни Кремля повністю провалені.

"Українці залишаються єдиними в оцінці дій ворога, єдиними в підтримці Сил безпеки і оборони, готовності чинити опір. Переконаний, що ми всі разом зробимо так, щоб так було завжди", - наголосив він.