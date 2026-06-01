Кінець гарячої фази війни до листопада? Джерела розкрили, чому час почав грати проти РФ
Вперше за роки великої війни час почав працювати на Україну - і саме зараз у Росії закінчуються варіанти.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни"
Росія "застрягла" - і виходу немає
Російський наступ сповільнився до найнижчих показників за останній рік. Втрати окупантів б'ють рекорди: щомісяця гинуть або отримують важкі поранення близько 35 тисяч військових - і набір контрактників ледве закриває цю діру.
Ціна кожного кілометра просування зросла різко. Якщо восени минулого року Росія витрачала 67 солдатів на квадратний кілометр захоплених територій, то у квітні - вже 179.
"Інерційний сценарій війни вперше за довгий час схилився на нашу користь", - описує поточний момент співрозмовник РБК-Україна у керівництві країни.
Саме тому стають зрозумілими слова президента України Володимира Зеленського про шанс на закінчення гарячої фази війни приблизно до листопада - коли у США відбудуться вибори до Конгресу.
"Карти", у відсутності яких Трамп дорікав Україні, Київ має давно. Але зараз країна проводить планомірні комбінації, що заганяють ворога в глухий кут.
Що заганяє РФ у глухий кут
За оцінкою поінформованих джерел видання, Росія опинилась у безвиході: старий сценарій - закидати Україну людьми - більше не дає результату. Змінити ситуацію теоретично можна, але лише ціною дуже ризикованих кроків.
Варіанти, які розглядає Москва:
- нова хвиля мобілізації - ще 100 тисяч людей або більше;
- наступ з боку Білорусі на північ України;
- різке розширення конфлікту, зокрема напад на країни Балтії.
"У них істерика, бо не хочуть мобілізацію - бояться своїх. Не хочуть по-серйозному лізти до Балтії - теж бояться. Ядерну бомбу теж кинути не можуть. Виходить, давайте хоч Київ розбомбимо", - каже співрозмовник видання.
"У росіян залишилась остання перевага - це ракетні удари, насамперед балістика", - каже інше джерело видання.
"Тож українській столиці справді варто готуватися до того, що атаки, на кшталт тієї, що відбулась в ніч на 24 травня, стануть більш-менш регулярними", - йдеться у повідомленні.
Тим часом президент Зеленський закликав світ посилити політичний та економічний тиск на Росію, наголосивши, що лише так можна зупинити регулярні удари по українських містах.
Як повідомляло РБК-Україна, The Economist раніше написав, що Зеленський нібито наказав готуватися до ще 2-3 років війни - однак джерела видання у владі спростували цю інформацію, назвавши її "старим вкидом".