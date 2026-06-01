Кінець гарячої фази війни до листопада? Джерела розкрили, чому час почав грати проти РФ

Вперше за роки великої війни час почав працювати на Україну - і саме зараз у Росії закінчуються варіанти.

Росія "застрягла" - і виходу немає

Російський наступ сповільнився до найнижчих показників за останній рік. Втрати окупантів б'ють рекорди: щомісяця гинуть або отримують важкі поранення близько 35 тисяч військових - і набір контрактників ледве закриває цю діру.

Ціна кожного кілометра просування зросла різко. Якщо восени минулого року Росія витрачала 67 солдатів на квадратний кілометр захоплених територій, то у квітні - вже 179.

"Інерційний сценарій війни вперше за довгий час схилився на нашу користь", - описує поточний момент співрозмовник РБК-Україна у керівництві країни.

Саме тому стають зрозумілими слова президента України Володимира Зеленського про шанс на закінчення гарячої фази війни приблизно до листопада - коли у США відбудуться вибори до Конгресу.

"Карти", у відсутності яких Трамп дорікав Україні, Київ має давно. Але зараз країна проводить планомірні комбінації, що заганяють ворога в глухий кут.

Що заганяє РФ у глухий кут

За оцінкою поінформованих джерел видання, Росія опинилась у безвиході: старий сценарій - закидати Україну людьми - більше не дає результату. Змінити ситуацію теоретично можна, але лише ціною дуже ризикованих кроків.

Варіанти, які розглядає Москва:

нова хвиля мобілізації - ще 100 тисяч людей або більше;

наступ з боку Білорусі на північ України;

різке розширення конфлікту, зокрема напад на країни Балтії.

"У них істерика, бо не хочуть мобілізацію - бояться своїх. Не хочуть по-серйозному лізти до Балтії - теж бояться. Ядерну бомбу теж кинути не можуть. Виходить, давайте хоч Київ розбомбимо", - каже співрозмовник видання.

"У росіян залишилась остання перевага - це ракетні удари, насамперед балістика", - каже інше джерело видання.

"Тож українській столиці справді варто готуватися до того, що атаки, на кшталт тієї, що відбулась в ніч на 24 травня, стануть більш-менш регулярними", - йдеться у повідомленні.