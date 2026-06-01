Что с обменом "1000 на 1000" и будет ли мобилизация в РФ: главные заявления представителя ГУР

Главное: Обмен пленными: Обмен "1000 на 1000" продолжается, несмотря на попытки РФ его сорвать. Украина борется за всех пленников, в том числе захваченных еще с 2014 года.

Обмен "1000 на 1000" продолжается, несмотря на попытки РФ его сорвать. Украина борется за всех пленников, в том числе захваченных еще с 2014 года. Кризис мобилизации в РФ: В России нарастает кризис с пополнением армии, поскольку рекрутинг едва покрывает потери. Заключенных уже не хватает, поэтому враг ищет иностранных наемников.

В России нарастает кризис с пополнением армии, поскольку рекрутинг едва покрывает потери. Заключенных уже не хватает, поэтому враг ищет иностранных наемников. Удары по Крыму: Успешные атаки по оккупированному полуострову давят на Кремль и разрушают российскую пропаганду. Дальность украинских ударов постоянно растет.

Успешные атаки по оккупированному полуострову давят на Кремль и разрушают российскую пропаганду. Дальность украинских ударов постоянно растет. ИИ в пропаганде: Россия вливает огромные ресурсы в информационную войну (через медиа, спорт, церковь), активно используя ИИ для создания фейков и ИПСО.

Россия вливает огромные ресурсы в информационную войну (через медиа, спорт, церковь), активно используя ИИ для создания фейков и ИПСО. Психологическое давление: Враг пытается истощить украинцев постоянными угрозами обстрелов, однако его планы по расколу общества и созданию "усталости от войны" полностью провалены.

Проблемы российских оккупантов в Крыму

Силы безопасности и обороны продолжают работать по вражеским военным целям, и в том числе в оккупированном Крыму, сказал журналистам Юсов. А сообщения о проблемах с бензином и дизелем на полуострове - результат этой успешной работы.

"Является ли это дополнительным давлением на Кремль? Да. Потому что пропаганде труднее говорить, что все идет по плану и все хорошо и прекрасно. Ну, очевидно, что эти тезисы - это полная ложь и не соответствует действительности. Работа продолжается и результаты еще обязательно будут", - отметил представитель ГУР.

Будет ли усиление мобилизации в РФ

По словам Юсова, рекрутинговая работа и мобилизационные мероприятия на России не останавливались весь период полномасштабного вторжения и сейчас продолжаются. Вместе с попытками привлекать иностранных наемников, враг также пытается наращивать и их.

"Для чего им новые люди? Ну, это логично. Потери надо компенсировать, и собственно, масштабы рекрутинга едва покрывают потери на поле боя", - пояснил он.

Для российского диктатора Владимира Путина и для оккупационной армии в целом, - это дополнительный вызов. Поэтому Кремль ищет решение этой проблемы, сказал представитель ГУР.

"И уже недостаточно только мобилизовать по тюрьмам, уже недостаточно мобилизовать и условно штрафников и алиментщиков. То есть такой кризис для Путина нарастает, и очевидно, что они будут принимать дополнительные меры", - добавил Юсов.

Почему РФ отложила обстрел, который ждали на выходных

По словам представителя ГУР, перенос обстрелов врагом - элемент давления и психологического воздействия на украинцев.

"Понятно, что это тактика врага, и в том числе сочетать и миксовать непосредственно военное влияние с психологическим воздействием на украинцев, которые в условиях войны, в стрессе войны живут уже более четырех лет", - пояснил он.

Но, как отметил Юсов, украинские военные готовятся к каждому обстрелу. В то же время гражданским украинцам стоит ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и быть готовыми реагировать на них.

Что с обменом пленных "1000 на 1000"

Россия уже не раз за время войны срывала или оттягивала договоренности по обмену пленных. Что же касается обмена "1000 на 1000", первый этап которого состоялся в мае, то работа по нему продолжается, сказал журналистам Юсов.

"Обмен "1000 на 1000" начался, первый этап состоялся. Переговоры не прекращались собственно несмотря на любые параллельные заявления и события. И мы будем дальше продолжать, и точно будет результат", - подчеркнул он.

По его словам, Украина готова со своей стороны к выполнению этих договоренностей и готова отдавать пленных оккупантов, чтобы вернуть своих защитников и гражданских из российских застенков.

Кроме того, как отметил Юсов, Украина ведет работу и по освобождению тех, кто оказался в российском плену еще с 2014 года. В частности в Крыму и на Донбассе.

"Каждый учтен, информационная система, база данных - все известно, там где возможно оказывается правовая помощь, и ведется работа по возвращению", - резюмировал он.

Какие темы "раскачивает" Россия в Украине

По словам представителя ГУР, главные темы российской пропаганды не изменились за время войны, однако враг начал применять новые технологии. Теперь РФ активно использует искусственный интеллект для генерации фейков и проведения ИПСО как в Украине, так и на международном уровне.

Ключевые темы российских вбросов остаются неизменными:

продвижение нарратива об "усталости от войны" и дестабилизация общества;

попытки дискредитировать украинскую власть и рассорить людей между собой;

искусственное разжигание конфликтов на этнической, религиозной или иной почве;

срыв процесса мобилизации в Украине;

дискредитация Украины в глазах партнеров для замедления или остановки военной помощи.

Однако, как отметил Юсов, несмотря на огромные усилия врага с 2022 года, глобальные цели информационной войны Кремля полностью провалены.

"Украинцы остаются едиными в оценке действий врага, едиными в поддержке Сил безопасности и обороны, готовности сопротивляться. Убежден, что мы все вместе сделаем так, чтобы так было всегда", - подчеркнул он.