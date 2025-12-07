Сірі джинси - мастхев на зиму 2026: стильний образ дружини Мессі

Дружина легендарного футболіста Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо продовжує задавати тон у моді, демонструючи стильні рішення для повсякденних образів. Її новий street style look з сірими джинсами став прикладом того, як сучасні тренди поєднуються з комфортом і лаконічністю.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Головний акцент - трендові сірі джинси

Ключовим елементом образу стали широкі сірі джинси - один з найгарячіших трендів сезону.

Мода на 90-ті впевнено утримує позиції, а разом з нею повернулися вільні фасони, денім з матовим ефектом і нейтральні відтінки, які легко інтегруються в будь-який гардероб.

Сірий денім особливо популярний завдяки своїй універсальності та здатності мати одночасно стриманий і дорогий вигляд.

Дизайнери зазначають, що саме сірий колір надає образам ефекту "тихої розкоші": він не привертає зайвої уваги, але створює глибину, робить поєднання стильними та гармонійними.

Такий денім ідеально працює з об'ємними силуетами, бомберами, пальтами й светрами - саме тому сірі джинси стали одним з головних мастхевів зими та міжсезоння.

Наймодніші джинси на зиму 2026 (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Бомбер як елемент сучасної класики

Образ Антонелла доповнила шкіряним бомбером насиченого коричневого кольору. Верхній одяг з натуральної шкіри або замші знову на піку популярності, а класичний крій бомбера дозволяє поєднувати його з будь-яким низом - від спідниць міді до вільних джинсів. Такий вибір додає луку структури й модного контрасту.

Під бомбер Рокуццо одягла чорний топ, що створює чітку вертикаль і витягує силует. Комбінація з трендовими джинсами в холодному сірому відтінку має збалансований і актуальний вигляд, без перевантаження деталей.

Для більш прохолодної погоди топ можна замінити на гольф-водолазку, а бомбер - на короткий пуховик.

Взуття та аксесуари: мінімалізм і дорогі акценти

Завершили look чорні черевики на підборах і невелика сумка-багет - аксесуар, який повернувся в тренди. Рокуццо традиційно віддає перевагу мінімалістичним прикрасам і природному макіяжу, що дає змогу фокусуватися на лаконічності силуету.

Її стиль - це приклад того, як базові речі можуть мати дуже ефектний вигляд, якщо підібрані правильно і зі смаком.

Чому сірі джинси - must-have на зиму

Експерти моди називають сірий денім ідеальною альтернативою класичним блакитним і чорним джинсам:

вони легко поєднуються з будь-якими відтінками - від білого і бежевого до яскравих кольорів;

створюють модний ефект effortless chic - "стильно без зусиль";

добре працюють в образах з об'ємними трендовими силуетами;

мають сучасний, стриманий та універсальний вигляд для будь-якої події.

Сірі джинси - ідеальний вибір для тих, хто хоче оновити базовий гардероб, не виходячи за межі класики, але водночас мати актуальний і стильний вигляд.

Дружина Месії показала стильний лук (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)