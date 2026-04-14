За що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах: перелік порушень та суми штрафів

В УЗ наголошують, що відповідальність за порушення правил користування залізничним транспортом, безпеки руху, збереження вантажів і пожежної безпеки регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення.

За що можуть оштрафувати пасажирів

Зокрема, самовільний проїзд у вантажних поїздах, посадка чи висадка під час руху, проїзд на підніжках і дахах вагонів, а також безпідставне зупинення поїзда караються штрафом від семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Викидання сміття з вікон і дверей вагонів або перехід колій у невстановлених місцях тягнуть за собою попередження або штраф від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів.

Куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах) приміських поїздів, а також у невстановлених місцях у поїздах місцевого й далекого сполучення карається попередженням або штрафом від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів.

Безквитковий проїзд пасажира або перевезення без квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років передбачає штраф у десятикратному розмірі від вартості проїзду.

Окремі порушення та відповідальність

Пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, стекол локомотивів і вагонів тягне за собою штраф від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів.

Пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загороджень, споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку карається штрафом для громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів, а для посадових осіб - від двадцяти до шістдесяти.

Підкладання на колії предметів, які можуть порушити рух поїздів, передбачає штраф від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів.

Порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів ручною кладдю карається попередженням або штрафом від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів.

Провезення ручної кладі понад установлені норми тягне за собою штраф від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму.

Найбільші штрафи

Порушення правил пожежної безпеки на залізничному транспорті карається штрафом для громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів, а для посадових осіб - шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.