За что могут оштрафовать пассажиров в поездах: перечень нарушений и суммы штрафов

В УЗ отмечают, что ответственность за нарушение правил пользования железнодорожным транспортом, безопасности движения, сохранности грузов и пожарной безопасности регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях.

За что могут оштрафовать пассажиров

В частности, самовольный проезд в грузовых поездах, посадка или высадка во время движения, проезд на подножках и крышах вагонов, а также безосновательная остановка поезда наказываются штрафом от семи до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Выбрасывание мусора из окон и дверей вагонов или переход путей в неустановленных местах влекут за собой предупреждение или штраф от двух до десяти необлагаемых минимумов.

Курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, а также в неустановленных местах в поездах местного и дальнего сообщения наказывается предупреждением или штрафом от пяти до двадцати необлагаемых минимумов.

Безбилетный проезд пассажира или перевозка без билета ребенка в возрасте от семи до шестнадцати лет предусматривает штраф в десятикратном размере от стоимости проезда.

Отдельные нарушения и ответственность

Повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов, стекол локомотивов и вагонов влечет за собой штраф от десяти до тридцати необлагаемых минимумов.

Повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений, сооружений и устройств сигнализации и связи наказывается штрафом для граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов, а для должностных лиц - от двадцати до шестидесяти.

Подкладывание на пути предметов, которые могут нарушить движение поездов, предусматривает штраф от пятнадцати до сорока необлагаемых минимумов.

Нарушение правил перевозки опасных веществ или предметов ручной кладью наказывается предупреждением или штрафом от шести до десяти необлагаемых минимумов.

Провоз ручной клади сверх установленных норм влечет за собой штраф от 0,5 до одного необлагаемого минимума.

Самые большие штрафы

Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте наказывается штрафом для граждан в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов, а для должностных лиц - шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан.