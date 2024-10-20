Що можна робити після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця: поради від МОЗ
Вакцинація - це надійний спосіб уберегти себе від інфекцій і продовжувати жити у звичному ритмі. Міністерство охорони здоровʼя дало поради для комфортного перебігу вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця.
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Після щеплення потрібно залишитися в пункті вакцинації на 30 хвилин під наглядом медиків, а далі - повернутися до своїх справ.
Що можна робити після щеплення:
- Приймати ванну або душ.
- Виконувати легкі фізичні вправи: прогулянки, йогу.
Що варто робити після щеплення:
- Харчуватися збалансовано: вибирайте свіжі фрукти та овочі, уникайте шкідливих продуктів.
- Пийте достатньо води: близько 4% від маси тіла. Наприклад, для дорослого вагою 70 кг це 2,8–3 літри води. Уникайте солодких газованих напоїв.
- Відпочивайте, даючи організму час на відновлення.
Що не варто робити після щеплення:
- Уникайте алкоголю, який може викликати симптоми, схожі на реакції після вакцинації, як-от головний біль або підвищення температури.
- Утримуйтеся від значних фізичних навантажень протягом 48 годин.
- Не тріть і не чухайте місце уколу, щоб уникнути інфекції.
- Не використовуйте мазі, гелі чи спиртові розчини на місці уколу, щоб не подразнити шкіру.
На що необхідно звернути увагу після щеплення:
- Легке підвищення температури, почервоніння чи біль у місці уколу - нормальні реакції. Якщо температура перевищує 37,5°C і тримається понад три дні або з’являються інші симптоми, зверніться до лікаря.
- Дотримуйтесь графіка щеплень: не пропускайте наступні дози вакцини.
Пам'ятайте, що вакцинація - це найкраща профілактика. Навіть після щеплення ризик захворіти залишається, але хвороба проходитиме значно легше.
Раніше у МОЗ дали рекомендації, що робити при погіршенні якості повітря.
Крім того, повідомлялося, як отримати "доступні ліки" пацієнтам із розладами психіки та епілепсією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.