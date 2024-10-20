ua en ru
Вс, 20 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка: советы от Минздрава

Воскресенье 20 октября 2024 14:36
UA EN RU
Что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка: советы от Минздрава Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вакцинация - это надежный способ уберечь себя от инфекций и продолжать жить в привычном ритме. Министерство здравоохранения дало советы для комфортного течения вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

После прививки нужно остаться в пункте вакцинации на 30 минут под наблюдением медиков, а дальше - вернуться к своим делам.

Что можно делать после прививки:

  • Принимать ванную или душ.
  • Выполнять легкие физические упражнения: прогулки, йогу.

Что следует делать после прививки:

  • Питаться сбалансированно: выбирайте свежие фрукты и овощи, избегайте вредных продуктов.
  • Пейте достаточно воды: около 4% от массы тела. К примеру, для взрослого весом 70 кг это 2,8–3 литра воды. Избегайте сладких газированных напитков.
  • Отдыхайте, давая организму время для восстановления.

Что не стоит делать после прививки:

  • Избегайте алкоголя, который может вызвать симптомы, похожие на реакции после вакцинации, такие как головная боль или повышение температуры.
  • Удерживайтесь от значительных физических нагрузок в течение 48 часов.
  • Не тритесь и не чешите место укола, чтобы избежать инфекции.
  • Не используйте мази, гели или спиртовые растворы на месте укола, чтобы не раздражать кожу.

На что необходимо обратить внимание после прививки:

  • Легкое повышение температуры, покраснение или боль в месте укола – нормальные реакции. Если температура превышает 37,5°C и держится более трех дней или появляются другие симптомы, обратитесь к врачу.
  • Следуйте графику прививок: не пропускайте следующие дозы вакцины.

Помните, что вакцинация - это лучшая профилактика. Даже после прививки риск заболеть остается, но болезнь будет проходить гораздо легче.

Ранее в Минздраве дали рекомендации,что делать при ухудшении качества воздуха.

Кроме того, сообщалось, как получить "доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Вакцинация
NEWS
Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз
Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш