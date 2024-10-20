Что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка: советы от Минздрава
Вакцинация - это надежный способ уберечь себя от инфекций и продолжать жить в привычном ритме. Министерство здравоохранения дало советы для комфортного течения вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
После прививки нужно остаться в пункте вакцинации на 30 минут под наблюдением медиков, а дальше - вернуться к своим делам.
Что можно делать после прививки:
- Принимать ванную или душ.
- Выполнять легкие физические упражнения: прогулки, йогу.
Что следует делать после прививки:
- Питаться сбалансированно: выбирайте свежие фрукты и овощи, избегайте вредных продуктов.
- Пейте достаточно воды: около 4% от массы тела. К примеру, для взрослого весом 70 кг это 2,8–3 литра воды. Избегайте сладких газированных напитков.
- Отдыхайте, давая организму время для восстановления.
Что не стоит делать после прививки:
- Избегайте алкоголя, который может вызвать симптомы, похожие на реакции после вакцинации, такие как головная боль или повышение температуры.
- Удерживайтесь от значительных физических нагрузок в течение 48 часов.
- Не тритесь и не чешите место укола, чтобы избежать инфекции.
- Не используйте мази, гели или спиртовые растворы на месте укола, чтобы не раздражать кожу.
На что необходимо обратить внимание после прививки:
- Легкое повышение температуры, покраснение или боль в месте укола – нормальные реакции. Если температура превышает 37,5°C и держится более трех дней или появляются другие симптомы, обратитесь к врачу.
- Следуйте графику прививок: не пропускайте следующие дозы вакцины.
Помните, что вакцинация - это лучшая профилактика. Даже после прививки риск заболеть остается, но болезнь будет проходить гораздо легче.
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