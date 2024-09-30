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У Києві очікується погіршення якості повітря: у МОЗ дали рекомендації

Понеділок 30 вересня 2024 15:35
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У Києві очікується погіршення якості повітря: у МОЗ дали рекомендації Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

1 та 2 жовтня у Києві прогнозується погіршення якості повітря внаслідок потрапляння пилу з району Каспію. Така ситуація триватиме до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.

Незалежно від причин забруднення, важливо дотримуватися рекомендацій щодо захисту.

У МОЗ зазначили, що особливо важливо стежити за оновленнями лише з перевірених джерел інформації, таких як офіційні сторінки регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб.

Крім того, МОЗ дав рекомендації щодо захисту від забрудненого повітря:

  • Уникайте виходу на вулицю без нагальної потреби.
  • Проводьте вологе прибирання вдома та на роботі.
  • Вимикайте вентиляційні системи, що забирають повітря ззовні.
  • Зачиняйте вікна та двері, ущільнюючи отвори.
  • На вулиці використовуйте респіратори або захисні маски.
  • Пийте 2-3 літри води щодня, бажано мінеральну лужну воду.
  • Приймайте душ кілька разів на день.

У Києві очікується погіршення якості повітря: у МОЗ дали рекомендації

Пилова буря в Україні

Вранці 30 вересня деякі жителі України помітили значне забруднення повітря пилом. У соціальних мережах з’явилися фото та відео, на яких видно, що повітря набуло помітного відтінку.

Місцева влада рекомендує громадянам обмежити перебування на відкритому повітрі та зачинити вікна для зменшення впливу забруднення.

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