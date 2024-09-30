У Києві очікується погіршення якості повітря: у МОЗ дали рекомендації
1 та 2 жовтня у Києві прогнозується погіршення якості повітря внаслідок потрапляння пилу з району Каспію. Така ситуація триватиме до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.
Незалежно від причин забруднення, важливо дотримуватися рекомендацій щодо захисту.
У МОЗ зазначили, що особливо важливо стежити за оновленнями лише з перевірених джерел інформації, таких як офіційні сторінки регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб.
Крім того, МОЗ дав рекомендації щодо захисту від забрудненого повітря:
- Уникайте виходу на вулицю без нагальної потреби.
- Проводьте вологе прибирання вдома та на роботі.
- Вимикайте вентиляційні системи, що забирають повітря ззовні.
- Зачиняйте вікна та двері, ущільнюючи отвори.
- На вулиці використовуйте респіратори або захисні маски.
- Пийте 2-3 літри води щодня, бажано мінеральну лужну воду.
- Приймайте душ кілька разів на день.
Пилова буря в Україні
Вранці 30 вересня деякі жителі України помітили значне забруднення повітря пилом. У соціальних мережах з’явилися фото та відео, на яких видно, що повітря набуло помітного відтінку.
Місцева влада рекомендує громадянам обмежити перебування на відкритому повітрі та зачинити вікна для зменшення впливу забруднення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.