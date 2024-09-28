Доступні ліки для пацієнтів із розладами психіки та епілепсією: як отримати

У програмі реімбурсації "Доступні ліки" розширено перелік ліків для пацієнтів із розладами психіки та поведінки, а також епілепсією. Наразі до списку входять 65 позицій лікарських засобів та медичних виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

З початку 2024 року було виписано понад 100 тисяч електронних рецептів на препарати для лікування цих захворювань, з яких близько 90,5 тисяч (88,87 %) були використані. Загалом за період дії програми виписано майже 365 тисяч рецептів для 57,5 тисячі пацієнтів.

За відшкодування ліків у категорії "Розлади психіки та поведінки. Епілепсія" з держбюджету було виділено майже 34 млн гривень у 2024 році, а загальна сума відшкодувань становить майже 105,5 млн гривень.

Як отримати доступні ліки?

Для отримання ліків за програмою необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра або лікаря-спеціаліста, який випише рецепт на основі створеного плану лікування. Рецепт діє 30 календарних днів.

Отримати ліки можна в аптеках, які мають договір з НСЗУ, а знайти таку аптеку можна через сайт або за телефоном контакт-центру 16-77.