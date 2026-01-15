Що не можна приносити до школи: уряд ухвалив перелік небезпечних предметів

Напад у школі Києва

Нагадаємо, 12 січня у Києві один із учнів напав на вчительку й однокласника, потім хлопець поранив себе. За даними правоохоронців, 14-річний школяр прийшов до навчального закладу з рюкзаком, у якому були балаклава, захисний шолом і два ножі. Перед початком уроку він переодягнувся у вбиральні, після чого увірвався до класу та напав на 39-річну вчительку історії і 14-річного учня.

Після нападу підліток зачинився у вбиральні та завдав собі ножових поранень. Усі троє постраждалих госпіталізовані. Вчителька перебуває у тяжкому стані, стан учня та нападника також оцінюють медики.

Поліція оперативно затримала нападника. Йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство двох осіб. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили в телефоні підлітка листування з невідомими особами, які, за попередніми даними, можуть бути пов’язані з російськими спецслужбами. У переписці обговорювалися можливі злочинні наміри. Цю версію перевіряють.