Головна » Новини » Надзвичайні події

Напад з ножем у школі Києва: слідство перевіряє зв’язки нападника з РФ

Україна, Понеділок 12 січня 2026 11:49
Напад з ножем у школі Києва: слідство перевіряє зв’язки нападника з РФ Фото: у Києві школяр напав на вчительку та однокласника (скриншот відео)
Автор: Наталія Кава

У Києві правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом нападу школяра на вчительку та іншого учня в одній зі шкіл Оболонського району. Провадження відкрито за статтею замах на вбивство двох або більше осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію та прокуратуру Києва.

Що сталося в школі

За даними слідства, 14-річний учень 9 класу вранці напав з ножем на 39-річну вчительку історії та 14-річного однокласника. Перед цим він у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлені маску та каску, після чого забіг до класу.

Після нападу школяр вибіг з класу, зачинився у вбиральні та завдав ножових поранень сам собі.

Стан потерпілих

Усі троє постраждалих госпіталізовані. Вчителька перебуває у важкому стані.

Учень та сам нападник також отримали тілесні ушкодження. У потерпілих зафіксовані колото-різані та різані рани, ступінь тяжкості встановлюється медиками.

Дії правоохоронців

Після надання медичної допомоги неповнолітнього нападника планують затримати в порядку статті 208 КПК України. Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського управління поліції Києва.

Перевіряють можливий вплив спецслужб РФ

Під час огляду мобільного телефону нападника правоохоронці виявили листування з невідомими особами, які, за попередніми даними, можуть бути представниками російських спецслужб.

У переписці неповнолітній, ймовірно, обговорював свої наміри вчинити злочин. Наразі мотиви його дій встановлюються, слідчі дії тривають.

Напад у школі Києва

Сьогодні вранці стало відомо про напад у одній зі шкіл Києва: учень із ножем поранив вчительку та свого однокласника.

Як повідомила РБК-Україна речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс, унаслідок інциденту постраждали педагог і школяр. Обом надається домедична допомога.

Згодом РБК-Україна оприлюднило ексклюзивне фото підлітка, який здійснив напад. За наявною інформацією, хлопцеві 15 років, він народився у 2011 році.

