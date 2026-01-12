ua en ru
Напад з ножем у школі Києва: з'явилося фото учня

Україна, Понеділок 12 січня 2026 11:14
UA EN RU
Напад з ножем у школі Києва: з'явилося фото учня Фото: у Києві школяр напав на вчительку та однокласника (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Сьогодні зранку в одній з шкіл Києва учень з ножем влаштував напад. Поранено вчительку та однокласника нападника.

РБК-Україна отримало фото учня, який влаштував напад у київській школі.

РБК-Україна отримало ексклюзивне фото школяра, який вранці напав з ножем на вчительку та однокласника в одній зі шкіл Києва. Інцидент стався на початку навчального процесу, нападника затримала поліція.
Водночас, за словами заступника голови КМДА

Валентина Мондриївського, під час нападу хлопець, попередньо, також завдав шкоди собі. Усі постраждалі - вчителька, учень і сам школяр - отримують медичну допомогу.

Нападнику -15 років, він 2011 року народження.

"Дуже миттєво відреагувала поліція, і зараз всі служби там на місці. Соціальні служби зараз працюють тим, щоб розуміти мотиви, причини такого вчинку", - зазначив Мондриївський

За його словами, міська влада тримає ситуацію під контролем і працює з фахівцями над питаннями безпеки та ментального здоров’я дітей.

Напад у школі Києва

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що в одній зі шкіл Києва учень з ножем напав на вчительку та свого однокласника.

Як повідомила у коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс, внаслідок нападу було поранено вчительку та однокласника. Їм надається домедична допомога.

Київ Школа Поліція Києва Діти Вчителька
