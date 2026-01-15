RU

Общество Образование Деньги Изменения

Что нельзя приносить в школу: правительство утвердило перечень опасных предметов

Фото: Девочка идет в школу (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях школ. Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса.

Что запрещено приносить в школу

Согласно решению Кабинета Министров Украины, в перечень запрещенных предметов входят:

  • огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.), а также их имитации (макеты, муляжи, игрушки);
  • боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы;
  • устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки);
  • инструменты (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки);
  • легковоспламеняющиеся вещества;
  • наркотические и психотропные вещества, алкоголь;
  • табачные изделия, электронные сигареты, устройства для нагревания табака;
  • энергетические напитки.

Какие есть исключения

Запрет не распространяется на предметы, используемые:

  • в образовательном процессе;
  • в хозяйственной деятельности учреждения;
  • в школьных музеях;
  • во время спортивных и воспитательных мероприятий - при условии контроля ответственных лиц.

В МОН отмечают, что решение направлено на повышение уровня безопасности в учреждениях общего среднего образования и реализацию требований законодательства по безопасной образовательной среде.

Нападение в школе Киева

Напомним, 12 января в Киеве один из учеников напал на учительницу и одноклассника, затем парень ранил себя. По данным правоохранителей, 14-летний школьник пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором были балаклава, защитный шлем и два ножа. Перед началом урока он переоделся в уборной, после чего ворвался в класс и напал на 39-летнюю учительницу истории и 14-летнего ученика.

После нападения подросток закрылся в уборной и нанес себе ножевые ранения. Все трое пострадавших госпитализированы. Учительница находится в тяжелом состоянии, состояние ученика и нападавшего также оценивают медики.

Полиция оперативно задержала нападавшего. Ему сообщено о подозрении в покушении на убийство двух человек. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в телефоне подростка переписку с неизвестными лицами, которые, по предварительным данным, могут быть связаны с российскими спецслужбами. В переписке обсуждались возможные преступные намерения. Эту версию проверяют.

