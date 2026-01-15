Что нельзя приносить в школу: правительство утвердило перечень опасных предметов

Нападение в школе Киева

Напомним, 12 января в Киеве один из учеников напал на учительницу и одноклассника, затем парень ранил себя. По данным правоохранителей, 14-летний школьник пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором были балаклава, защитный шлем и два ножа. Перед началом урока он переоделся в уборной, после чего ворвался в класс и напал на 39-летнюю учительницу истории и 14-летнего ученика.

После нападения подросток закрылся в уборной и нанес себе ножевые ранения. Все трое пострадавших госпитализированы. Учительница находится в тяжелом состоянии, состояние ученика и нападавшего также оценивают медики.

Полиция оперативно задержала нападавшего. Ему сообщено о подозрении в покушении на убийство двух человек. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в телефоне подростка переписку с неизвестными лицами, которые, по предварительным данным, могут быть связаны с российскими спецслужбами. В переписке обсуждались возможные преступные намерения. Эту версию проверяют.