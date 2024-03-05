Що може забезпечити Україні перелом на фронті: думки експертів

Військовий експерт Владислав Селезньов наголошує, що 2024 рік - не про наступ ЗСУ, а про стратегічну оборону та накопичення ресурсів на перспективу.

За його словами, для українського прориву треба те, про що раніше неодноразово говорив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тобто, високоточна та далекобійна артилерія, ракети, бронетехніка, техніка для розмінування, засоби радіоелектронної боротьби, дронові системи, стійкий зв'язок та верифікована розвідінформація.

При цьому зазначається, що окремі елементи неспроможні забезпечити перелом. Диво-зброї немає, а ті ж винищувачі F-16 або далекобійні ракети ATACMS докорінно ситуацію не змінять. Успіх на полі бою забезпечить лише від поєднання всього перерахованого, синхронізації та одночасного застосування.

Військовий експерт Олександр Коваленко називає все це "технологічним проривом".

"Потрібні не лише боєприпаси, про які всі говорять. А й авіація, і широка номенклатура ракет, від далекобійних ATACMS і Taurus, до AGM-158 JASSM для літаків F-16 і так далі. Танки, бронемашини, комплекси РЕБ - все, що потрібно для бойових дій. І головне - технологічна перевага. Наразі ми в ситуації, коли переламати хід війни може тільки та сторона, яка досягне технологічного прориву. У Росії його не станеться, у неї немає такої можливості. А у партнерів України є необхідний ресурс, так що все залежить від них", - розповів він.

Водночас одним із факторів є навчений та вмотивований особовий склад. Тобто без посиленої мобілізації перелом неможливий. Однак, на думку Селезньова, перед нею необхідно налагодити інформаційну кампанію.

"Нинішня ситуація, як на мене, стала наслідком того, що ніхто не займався питанням належним чином. У результаті суспільство спочатку створило ілюзію, мовляв, воїни й без нас вирішать питання. Після того, як цього не трапилося, з'явилися страхи, які не поспішають спростовувати. У тому числі про те, наскільки адекватні командири, підготовка та забезпечення. Я не бачу системної роз'яснювальної кампанії. Замість неї часто-густо чую страшилки, мовляв, краще померти під Авдіївкою, ніж працювати баристою в Румунії. Це явно не та мотивація, яка спонукає українців стати до зброї", - зазначив експерт.

Дефіцит снарядів у ЗСУ

Нагадаємо, останнім часом в українських військових через проблеми із постачанням від США спостерігається дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, нещодавно ЗСУ довелося відступити з Авдіївки.

Проте допомогти зі снарядами обіцяли Україні у Європейському Союзі. На початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Однак ЄС не зміг вкластися у намічені терміни, тому продовжує роботу над цим питанням.

У лютому президент Чехії Петр Павел розповів, що Прага знайшла за кордоном 800 тисяч снарядів для України, але їй потрібна допомога із фінансуванням, щоб забезпечити ці поставки.

Нещодавно про пакети військової підтримки, до яких увійдуть артилерійські снаряди, оголосили Британія та Іспанія.