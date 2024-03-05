Что может обеспечить Украине перелом на фронте: мнения экспертов

Военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что 2024 год - не о наступлении ВСУ, а о стратегической обороне и накоплении ресурсов на перспективу.

По его словам, для украинского прорыва нужно то, о чем раньше неоднократно говорил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. То есть, высокоточная и дальнобойная артиллерия, ракеты, бронетехника, техника для разминирования, средства радиоэлектронной борьбы, дроновые системы, устойчивая связь и верифицированная развединформация.

При этом отмечается, что отдельные элементы не в состоянии обеспечить перелом. Чудо-оружия нет, а те же истребители F-16 или дальнобойные ракеты ATACMS в корне ситуацию не изменят. Успех на поле боя обеспечит только сочетание всего перечисленного, синхронизации и одновременного применения.

Военный эксперт Александр Коваленко называет все это-"технологическим прорывом".

"Нужны не только боеприпасы, о которых все говорят. Но и авиация, и широкая номенклатура ракет, от дальнобойных ATACMS и Taurus, до AGM-158 JASSM для самолетов F-16 и так далее. Танки, бронемашины, комплексы РЭБ – все, что нужно для боевых действий. И главное - технологическое преимущество. Пока мы в ситуации, когда переломить ход войны может только та сторона, которая достигнет технологического прорыва. В России его не произойдет, у нее нет такой возможности. А у партнеров Украины есть необходимый ресурс, так что все зависит от них", - рассказал он.

Одновременно одним из факторов является обученный и мотивированный личный состав. То есть, без усиленной мобилизации перелом невозможен. Однако, по мнению Селезнева, перед ней необходимо наладить информационную кампанию.

"Нынешняя ситуация, по-моему, стала следствием того, что никто не занимался вопросом должным образом. В результате общество сначала создало иллюзию, мол, воины и без нас решат вопрос. После того как этого не случилось, появились страхи, которые не спешат опровергать, в том числе о том, насколько адекватны командиры, подготовка и обеспечение. Я не вижу системной разъяснительной кампании. Вместо нее часто слышу страшилки, мол, лучше умереть под Авдеевкой, чем работать баристой в Румынии. Это явно не та мотивация, которая побуждает украинцев встать под ружье", - отметил эксперт.

Дефицит снарядов у ВСУ

Напомним, в последнее время у украинских военных из-за проблем со снабжением от США наблюдажется дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно ВСУ пришлось отступить из Авдеевки.

Однако помочь со снарядами обещали Украине в Европейском союзе. В начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Однако ЕС не смог уложиться в намеченные сроки, поэтому продолжает работу над этим вопросом.

В феврале президент Чехии Петр Павел рассказал, что Прага нашла за границей 800 тысяч снарядов для Украины, но ей нужна помощь с финансированием, чтобы обеспечить эти поставки.

Недавно о пакетах военной поддержки, в которые войдут артиллерийские снаряды, объявили Британия и Испания.