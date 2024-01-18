Знижки на комуналку і дострокова пенсія. Як військовим отримати пільги і куди звертатися

Статус учасника бойових дій підтверджує, що людина брала участь в захисті країни під час війни. Після отримання такого статусу військовий має право на багато пільг від держави. Наприклад, безкоштовне лікування і медикаменти, 75% знижку на оплату комунальних послуг, безкоштовний проїзд та інші.

У коментарі РБК-Україна помічник адвоката ЮК "Приходько та партнери" Альона Чмона розповіла, які дії треба виконати, щоб оформити найбільш популярні пільги.

Але не всі знають, що деякі пільги після отримання статусу УБД треба ще оформлювати окремо, тобто їх не надають автоматично.

Пільги на комуналку: як їх оформити військовому

Чинне законодавство передбачає, що для оформлення пільг на житлово-комунальні послуги людина має особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України та подати дві заяви:

заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги); заява про встановлення пільги.

"Коли подаєте заяву про внесення відомостей до ЄДАРП, також треба надати паспорт громадянина України, документи, які підтверджують право на таку пільгу, а також обліковий номер реєстраційної картки платника податків", – пояснює співрозмовниця.

Такі документи разом з заявою можна подати:

до сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів);

надіслати поштою;

через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

через застосунок "Дія" (у разі наявності Дія.Підпису).

Є деякі нюанси в отриманні пільг на придбання твердого палива і скріпленого газу. Зокрема, для цього треба звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Фото: Пільгу на комунальні послуги та інші можна отримати після того, як військовий матиме посвідчення УБД (Суспільне Львів)

"Це правило діє з грудня 2022 року. І зараз можна подавати такі заяви до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації, посадовим особам центру надання адміністративних послуг. Отримавши таку заяву, її передають протягом трьох робочих днів структурному підрозділу з питань соціального захисту населення/органу Пенсійного фонду України", – каже Альона Чмона.

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Додатково до заяви треба надати:

паспорт громадянина України;

документ, який підтверджує право на пільгу;

довідку ІПН;

довідку від підприємства чи надавача послуг про те, що житлове приміщення не забезпечене електро-, тепло- або газопостачанням;

довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;

документи, які підтверджують родинний зв’язок із цими особами.

Зверніть увагу. Таку пільгу не нададуть, якщо пільговик не перебуває на обліку в ЄДАРП, або якщо для опалення будинку використовується природний газ або електроенергія.

Дострокова пенсія: алгоритм оформлення

Військові, які отримали інвалідність через поранення або контузію, захищаючи Україну, а також ті, хто має захворювання, пов'язане з перебуванням на фронті, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Фото: За оформленням пільг треба звертатися особисто (dn.gov.ua)

Щоб скористатися правом на призначення дострокової пенсії, військовому треба звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України. Туди треба подати такі документи:

паспорт;

довідку про ІПН;

документи, які підтверджують страховий стаж;

посвідчення УБД;

довідку, в якій зазначено період участі у бойових діях чи АТО/ООС.

"При цьому звертатись за призначенням пенсії військовий має особисто, оскільки звернення за призначенням пенсії через представника чинним законодавством з пенсійних питань не допускається. Хочу наголосити, що чинним законодавством встановлено розмір пенсії, який не може бути меншим ніж 210% від прожиткового мінімуму, який встановлено для осіб, працездатність яких була втрачена", – каже Альона Чмона.

Чи можна військовому отримати безкоштовну земельну ділянку

Фахівець нагадує, що з 24 лютого 2022 року в

"За приписами підпункту 5 пункту 27 розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Відповідно до підпункту 12 пункту 27 розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України функціонування Державного земельного кадастру вважається призупиненим", – пояснює помічник адвоката.

Тому передача органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування земельних ділянок державної, комунальної власності у власність, користування у період, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено, не здійснюється.

"Таким чином, зараз отримати наразі земельну ділянку учаснику бойових дій неможливо", – каже фахівець ЮК "Приходько та партнери".