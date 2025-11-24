Что должен получить каждый военный: Минобороны обнародовало полный список снаряжения
В Министерстве обороны Украины рассказали, что именно входит в Боевой единый комплект (БЕК), которым должны обеспечивать каждого военного. Речь идет о полном наборе современного обмундирования, снаряжения и средств защиты.
Ведомство обеспечивает военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта полным набором современного обмундирования и снаряжения. Поставка осуществляется по Норме №1 - составу Боевого единого комплекта (БЕК), утвержденному приказом Минобороны №232 от 29 апреля 2016 года.
В ведомстве отмечают, что цель БЕК - дать каждому военному все необходимое для работы в различных климатических и боевых условиях, обеспечив тактическую защиту, комфорт и надежность снаряжения.
Что входит в Боевой единый комплект
БЕК включает шесть больших категорий обеспечения - от летней панамы до бронежилета и спальника. Каждый военный должен быть обеспечен головными уборами, обмундированием, бельем, обувью, снаряжением и средствами индивидуальной защиты.
Головные уборы
В состав полного сезонного набора входят: летняя панама, тактические кепи, зимние шапки, балаклавы и подшлемники для холодной погоды.
Головные уборы для военных (инфографика: Минобороны)
Обмундирование
Многослойная система одежды для адаптации к любым условиям:
- летние и зимние костюмы;
- утеплители;
- ветровлагозащитные куртки и брюки;
- тактические рубашки и специальные перчатки.
Обмундирование для военных (инфографика: Минобороны)
Белье
Украинские защитники должны получать функциональное термобелье, нательные комплекты для лета и зимы, трекинговые носки - все для терморегуляции и гигиены в полевых условиях.
Белье для военных (инфографика: Минобороны)
Обувь
Защитников должны обеспечить комплектом от легких летних моделей до зимних ботинок с высокими берцами, а также специальной утепленной обуви, в частности бахилами.
Обувь для военных (инфографика: Минобороны)
Снаряжение
В перечень снаряжения входят элементы, обеспечивающие автономность:
- тактические перчатки,
- спальный мешок и коврик,
- фляги, котелок,
- транспортные и административные сумки.
Снаряжение для военных (инфографика: Минобороны)
Средства индивидуальной защиты
Военные должны быть обеспечены обязательными элементами безопасности:
- баллистическим шлемом,
- бронежилетом (облегченным или модульным),
- баллистическими очками.
Средства индивидуальной защиты для военных (инфографика: Минобороны)
