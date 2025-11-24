ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Что должен получить каждый военный: Минобороны обнародовало полный список снаряжения

Понедельник 24 ноября 2025 19:54
UA EN RU
Что должен получить каждый военный: Минобороны обнародовало полный список снаряжения Фото: Украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Министерстве обороны Украины рассказали, что именно входит в Боевой единый комплект (БЕК), которым должны обеспечивать каждого военного. Речь идет о полном наборе современного обмундирования, снаряжения и средств защиты.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Ведомство обеспечивает военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта полным набором современного обмундирования и снаряжения. Поставка осуществляется по Норме №1 - составу Боевого единого комплекта (БЕК), утвержденному приказом Минобороны №232 от 29 апреля 2016 года.

В ведомстве отмечают, что цель БЕК - дать каждому военному все необходимое для работы в различных климатических и боевых условиях, обеспечив тактическую защиту, комфорт и надежность снаряжения.

Что входит в Боевой единый комплект

БЕК включает шесть больших категорий обеспечения - от летней панамы до бронежилета и спальника. Каждый военный должен быть обеспечен головными уборами, обмундированием, бельем, обувью, снаряжением и средствами индивидуальной защиты.

Головные уборы

В состав полного сезонного набора входят: летняя панама, тактические кепи, зимние шапки, балаклавы и подшлемники для холодной погоды.

Что должен получить каждый военный: Минобороны обнародовало полный список снаряжения
Головные уборы для военных (инфографика: Минобороны)

Обмундирование

Многослойная система одежды для адаптации к любым условиям:

  • летние и зимние костюмы;
  • утеплители;
  • ветровлагозащитные куртки и брюки;
  • тактические рубашки и специальные перчатки.

Обмундирование для военных (инфографика: Минобороны)

Белье

Украинские защитники должны получать функциональное термобелье, нательные комплекты для лета и зимы, трекинговые носки - все для терморегуляции и гигиены в полевых условиях.

Что должен получить каждый военный: Минобороны обнародовало полный список снаряжения
Белье для военных (инфографика: Минобороны)

Обувь

Защитников должны обеспечить комплектом от легких летних моделей до зимних ботинок с высокими берцами, а также специальной утепленной обуви, в частности бахилами.

Что должен получить каждый военный: Минобороны обнародовало полный список снаряжения
Обувь для военных (инфографика: Минобороны)

Снаряжение

В перечень снаряжения входят элементы, обеспечивающие автономность:

  • тактические перчатки,
  • спальный мешок и коврик,
  • фляги, котелок,
  • транспортные и административные сумки.

Снаряжение для военных (инфографика: Минобороны)

Средства индивидуальной защиты

Военные должны быть обеспечены обязательными элементами безопасности:

  • баллистическим шлемом,
  • бронежилетом (облегченным или модульным),
  • баллистическими очками.

Что должен получить каждый военный: Минобороны обнародовало полный список снаряжения
Средства индивидуальной защиты для военных (инфографика: Минобороны)

Напомним, украинские военные имеют ряд жилищных льгот, включая скидки на оплату жилья и коммунальных услуг, первоочередное получение жилой площади и обеспечение жильем раненых в течение двух лет после постановки на учет.

РБК-Украина также рассказывало, куда нужно обратиться военному, чтобы оформить льготы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Военный
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины