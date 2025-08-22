ua en ru
Що люди говорять у останні хвилини життя: одкровення лікаря

П'ятниця 22 серпня 2025 21:05
Що люди говорять у останні хвилини життя: одкровення лікаря Які чотири фрази найчастіше говорять люди в останні години життя (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Кожна людина унікальна - у когось близькі родинні зв'язки, хтось віддає себе роботі або хобі. Проте лікарі помітили цікаву закономірність - більшість людей перед смертю кажуть одну з чотирьох фраз. Ці слова показують, що справжнє життя будується на любові, прощенні та здатності бути відкритим.

Які чотири фрази найчастіше говорять люди перед смертю, розповідає РБК-Україна з посиланням на Inc.

Тема смерті - табу?

Більшість людей не любить говорити про те, якими можуть стати останні дні чи години їхнього життя. І так, це тема не найкраща. Однак є те, що об'єднує багатьох людей, що вже стоять на порозі смерті - це фрази, які вони говорять своїм близьким.

За словами лауреата Пулітцерівської премії, гематолога, онколога та автора книги про рак Сіддхартха Мукерджі, який багато років спілкувався з невиліковними хворими, більшість людей говорять про любов та прощення. І це те, про що варто пам'ятати не тільки на порозі відходу у кращий світ, а й протягом усього свого життя.

"Кожна людина, яку я зустрів у цей перехідний момент, хотіла зробити чотири речі", - розповів Мукерджі під час промови в Університеті Пенсильванії.

Які чотири фрази говорять люди перед смертю

"Я хочу сказати тобі, що люблю тебе"

Слова любові займають перше місце у списку останніх висловлювань. Онколог Сіддхартха Мукерджі зазначає:

"Ви живете у світі, де любов і прощення стали порожніми кліше, над якими часто сміються. Але ці слова мають справжнє значення".

Не варто відкладати прояв почуттів. Відверті слова підтримують емоційний зв'язок і допомагають уникнути жалю у майбутньому.

"Я хочу сказати тобі, що прощаю тебе"

Прощення йде поруч із любов’ю. Мукерджі пояснює:

"Чекати з цими словами - лише відкладати неминуче". Потрібно навчитися прощати людей і себе зараз, щоб уникнути психологічного тиску та образ, що накопичуються.

"Скажи мені, що ти мене любиш"

Ця фраза показує потребу у взаємності та підтвердженні близькості. Онколог підкреслює:

"Використовуйте слова "люблю" та "прощаю" так, щоб вони мали сенс для вас особисто. Не як кліше, а щиро. Майте сміливість вимовляти такі слова, вкладаючи справжній сенс, говоріть їх по-своєму".

Висловлювати свої почуття не соромно. Це зміцнює стосунки та зменшує емоційні бар’єри.

"Чи можеш ти пробачити мені?"

Прохання про прощення - остання фраза багатьох людей перед смертю.

На думку лікаря, ці слова часто свідчать про те, що людина надто довго відкладала прояв почуттів, тримала образи, жила з почуттям провини або боялася бути вразливою. Варто відкрито просити вибачення та виправляти помилки у стосунках - це допомагає відчути внутрішній спокій і запобігти жалю.

Чому це важливо

Дослідження показують, що відкритість у вираженні любові та прощення зменшує психологічний стрес, покращує емоційне здоров'я та зміцнює взаємостосунки.

Смерть - невідворотна, але життя можна прожити так, щоб встигти сказати близьким важливі слова тут і зараз.

Під час промови лікар попросив випускників Університету звернутися до когось у своєму житті та висловити або попросити любов чи прощення.

"Не чекайте. Очікування лише відтермінує неминуче", - резюмує Сіддхартхи Мукерджі.

