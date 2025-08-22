Что люди говорят в последние минуты жизни: откровения врача
Каждый человек уникален - у кого-то близкие родственные связи, кто-то отдает себя работе или хобби. Однако врачи заметили интересную закономерность - большинство людей перед смертью говорят одну из четырех фраз. Эти слова показывают, что настоящая жизнь строится на любви, прощении и способности быть открытым.
Какие четыре фразы чаще всего говорят люди перед смертью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Inc.
Тема смерти - табу?
Большинство людей не любит говорить о том, какими могут стать последние дни или часы их жизни. И да, это тема не самая лучшая. Однако есть то, что объединяет многих людей, которые уже стоят на пороге смерти - это фразы, которые они говорят своим близким.
По словам лауреата Пулитцеровской премии, гематолога, онколога и автора книги о раке Сиддхартха Мукерджи, который много лет общался с неизлечимыми больными, большинство людей говорят о любви и прощении. И это то, о чем стоит помнить не только на пороге ухода в лучший мир, но и на протяжении всей своей жизни.
"Каждый человек, которого я встретил в этот переходный момент, хотел сделать четыре вещи", - рассказал Мукерджи во время речи в Университете Пенсильвании.
Какие четыре фразы говорят люди перед смертью
"Я хочу сказать тебе, что люблю тебя"
Слова любви занимают первое место в списке последних высказываний. Онколог Сиддхартха Мукерджи отмечает:
"Вы живете в мире, где любовь и прощение стали пустыми клише, над которыми часто смеются. Но эти слова имеют настоящее значение".
Не стоит откладывать проявление чувств. Откровенные слова поддерживают эмоциональную связь и помогают избежать сожалений в будущем.
"Я хочу сказать тебе, что прощаю тебя"
Прощение идет рядом с любовью. Мукерджи объясняет:
"Ждать с этими словами - лишь откладывать неизбежное". Нужно научиться прощать людей и себя сейчас, чтобы избежать психологического давления и накапливающихся обид.
"Скажи мне, что ты меня любишь"
Эта фраза показывает потребность во взаимности и подтверждении близости. Онколог подчеркивает:
"Используйте слова "люблю" и "прощаю" так, чтобы они имели смысл для вас лично. Не как клише, а искренне. Имейте смелость произносить такие слова, вкладывая настоящий смысл, говорите их по-своему".
Выражать свои чувства не стыдно. Это укрепляет отношения и уменьшает эмоциональные барьеры.
"Можешь ли ты простить меня?"
Просьба о прощении - последняя фраза многих людей перед смертью.
По мнению врача, эти слова часто свидетельствуют о том, что человек слишком долго откладывал проявление чувств, держал обиды, жил с чувством вины или боялся быть уязвимым. Стоит открыто просить прощения и исправлять ошибки в отношениях - это помогает почувствовать внутреннее спокойствие и предотвратить сожаления.
Почему это важно
Исследования показывают, что открытость в выражении любви и прощения уменьшает психологический стресс, улучшает эмоциональное здоровье и укрепляет взаимоотношения.
Смерть - неотвратима, но жизнь можно прожить так, чтобы успеть сказать близким важные слова здесь и сейчас.
Во время речи врач попросил выпускников Университета обратиться к кому-то в своей жизни и выразить или попросить любовь, или прощение.
"Не ждите. Ожидание лишь отсрочит неизбежное", - резюмирует Сиддхартхи Мукерджи.