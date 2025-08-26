Що краще їсти на сніданок - яйця чи вівсянку?

Сніданок визначає тон усього дня. Одні їдять вівсянкою, тоді як інші не уявляють свій ранок без яєць. То що ж насправді краще обрати?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health .

Чим корисно їсти зранку яйця

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), у 2 варених яйцях міститься:

калорій - 155

білок - 12,6 г

вуглеводів - 1,2 г

клітковина - 0 г

жир - 10,6

холін - 294 мг

фолат (В9) - 44 мг

магній - 10 мг

калій - 126 мг

селен - 12 мг

залізо - 1,19 мг

Основні переваги яєць для здоров'я такі:

сприяє розвитку клітинної мембрани та іншим функціям - у журналі Nutrients йдеться, що холін - це життєво важлива поживна речовина, яка може допомогти в розвитку клітинної мембрани та інших життєво важливих функціях, таких як вироблення молекулярних сигналів у мозку

захищає здоров'я очей - яйця багаті на лютеїн і зеаксантин можуть допомогти протидіяти віковій макулярній дегенерації (пошкодженню світлочутливої ​​сітківки в задній частині ока). Вони також багаті на вітамін А, який може додатково захистити ваш зір

знижує рівень тригліцеридів (жиру в крові) - за даними Food Science Nutrition, яйця від курей, вирощених на пасовищах, збагачені омега-3 жирними кислотами, які життєво важливі для зниження рівня тригліцеридів и ризику серцевих захворювань

вміст білка - достатнє споживання білка може допомогти зі схудненням, збільшенням м’язової маси, зниженням кров’яного тиску та зміцненням кісток

На сайті Американського коледжу алергії, астми та імунології йдеться, що деякі люди мають алергію на яйця і повинні уникати їх. Симптоми алергічної реакції варіюються від легкого висипу до тяжкої реакції (анафілаксії), яка впливає на дихання та може спричинити шок.

Користь вівсянки

Переваги вівсянки включають:

клітковина та бета-глюкани - згідно з даними The Nutrition source, овес багатий на клітковину та бета-глюкани, які можуть допомогти знизити рівень холестерину та контролювати рівень цукру в крові

здоров'я кишечника - в журналі The Journal of Nutritional Biochemistry йдеться, що вживання вівса може підтримувати здоров'я кишечника, сприяючи розвитку корисних кишкових бактерій

The Journal of Nutritional Biochemistry йдеться, що рослинні сполуки та мінерали - овес містить корисні рослинні сполуки та мінерали , необхідні для імунної системи та загального здоров'я

Вівсянка вважається корисною, але вона має деякі недоліки, такі як:

надмірне споживання клітковини - у журналі The Nutrition source йдеться, що овес багатий на клітковину, але споживання великої кількості клітковини може призвести до проблем із травленням, включаючи гази та здуття живота

цукор та добавки - деякі різновиди вівсянки містять доданий цукор та консерванти. Якщо ви хочете уникнути цих добавок, перевірте список інгредієнтів

Що краще обрати

В журналі Nutrients йдеться, яйця кращий варіант для схуднення, оскільки вони містять менше калорій, ніж вівсянка. Вони також мають глікемічний індекс 5,9 порівняно з 59 у вівсянки.

Це означає, що вони довше перетравлюються і не викликають стрибків рівня цукру в крові. Вони також можуть допомогти довше залишатися ситими.