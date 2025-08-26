Что лучше есть на завтрак - яйца или овсянку?
Завтрак определяет тон всего дня. Одни едят овсянкой, тогда как другие не представляют свое утро без яиц. Так что же на самом деле лучше выбрать?
Чем полезно есть утром яйца
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2 вареных яйцах содержится:
- калорий - 155
- белок - 12,6 г
- углеводов - 1,2 г
- клетчатка - 0 г
- жир - 10,6 г
- холин - 294 мг
- фолат (В9) - 44 мг
- магний - 10 мг
- калий - 126 мг
- селен - 12 мг
- железо - 1,19 мг
Основные преимущества яиц для здоровья следующие:
- способствует развитию клеточной мембраны и другим функциям - в журнале Nutrients говорится, что холин - это жизненно важное питательное вещество, которое может помочь в развитии клеточной мембраны и других жизненно важных функциях, таких как выработка молекулярных сигналов в мозге
- защищает здоровье глаз - яйца богатые лютеином и зеаксантином могут помочь противодействовать возрастной макулярной дегенерации (повреждению светочувствительной сетчатки в задней части глаза). Они также богаты витамином А, который может дополнительно защитить ваше зрение
- снижает уровень триглицеридов (жира в крови) - по данным Food Science Nutrition, яйца от кур, выращенных на пастбищах, обогащены омега-3 жирными кислотами, которые жизненно важны для снижения уровня триглицеридов и снижения риска сердечных заболеваний
- содержание белка - достаточное потребление белка может помочь с похудением, увеличением мышечной массы, снижением кровяного давления и укреплением костей
На сайте Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии говорится, что некоторые люди имеют аллергию на яйца и должны избегать их. Симптомы аллергической реакции варьируются от легкой сыпи до тяжелой реакции (анафилаксии), которая влияет на дыхание и может вызвать шок.
Польза овсянки
Преимущества овсянки включают:
- клетчатка и бета-глюканы - согласно данным The Nutrition source, овес богат клетчаткой и бета-глюканами, которые могут помочь снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови
- здоровье кишечника - в журнале The Journal of Nutritional Biochemistry говорится, что употребление овса может поддерживать здоровье кишечника, способствуя развитию полезных кишечных бактерий
- растительные соединения и минералы - овес содержит полезные растительные соединения и минералы, необходимые для иммунной системы и общего здоровья
Овсянка считается полезной, но она имеет некоторые недостатки, такие как:
- чрезмерное потребление клетчатки - в журнале The Nutrition source говорится, что овес богат клетчаткой, но потребление большого количества клетчатки может привести к проблемам с пищеварением, включая газы и вздутие живота
- сахар и добавки - некоторые разновидности овсянки содержат добавленный сахар и консерванты. Если вы хотите избежать этих добавок, проверьте список ингредиентов
Что лучше выбрать
В журнале Nutrients говорится, яйца лучший вариант для похудения, поскольку они содержат меньше калорий, чем овсянка. Они также имеют гликемический индекс 5,9 по сравнению с 59 у овсянки.
Это означает, что они дольше перевариваются и не вызывают скачков уровня сахара в крови. Они также могут помочь дольше оставаться сытыми.
Овсянка может быть лучшим вариантом для людей, которые стремятся нарастить мышечную массу, поскольку она содержит больше калорий и углеводов. Дополнительные калории вместе с белком могут помочь наращивать и восстанавливать мышечную ткань.
