Чоловік з'їв 150 яєць за 5 днів і показав, що стало з його тілом

25-річний Джошуа Аллард з Оклахома-Сіті кинув собі виклик - спожити 150 яєць за 5 днів день у рамках екстремального дієтичного експерименту.

Що сталося з його тілом після такого харчування, розповідає РБК-Україна з посиланням на MailOnline.

Яєчний експеримент: 150 яєць за 5 днів

Аллард придбав коробку з 15 дюжин великих яєць за 36,45 доларів у мережі Sam's Club, назвавши це "вбивчою угодою". Він їв п'ять разів на день, кожен прийом їжі складався приблизно з півдюжини яєць, без іншої їжі чи добавок.

25-річний Джошуа Аллард (Скриншот)

До кінця п'ятиденного виклику він заявив, що став "дуже, дуже худим", і поділився фотографіями, які демонстрували його різко схудлу статуру, залишивши багатьох глядачів приголомшеними.

"Ну, по-перше, я вижив. Я не помер. Дякувати Богу за це. Я став дуже, дуже худим. Я не приймав креатину протягом цього часу. Я взагалі не вживав добавок. Я навіть не додавав вітамін D3 плюс K, який зазвичай є одним з моїх улюблених добавок - суто яйця", - сказав хлопець.

Ось що сталося з тілом хлопця після "яєчної дієти" (Скриншот)

Незважаючи на те, наскільки виснажливою може здатися дієта, Аллард стверджував, що йому насправді було важко обмежитися 30 яйцями на день.

Ментальні та фізичні трансформації

Описуючи ментальні ефекти, Аллард порівняв себе з ведмедем, що готується до сплячки, порівнюючи свою дієту з високим вмістом яєць із дієтою хижака: "дуже високий вміст жиру, помірний вміст білка та відсутність вуглеводів".

"Виявляється, моє тіло готувалося до сплячки. Саме так я і почувався - дуже, дуже втомленим вночі. Я спав чудово. Мій рівень стресу був дуже, дуже, дуже низьким. І моє тіло надзвичайно схудло за п'ять днів", - зазначив американець.

Незважаючи на це, він не рекомендує іншим їсти 30 яєць на день, а скоріше шість вранці та чотири ввечері, щоб забезпечити енергію. Найбільша проблема цього виклику, за його словами, полягала у відсутності природного джерела креатину, який постачає енергію м'язам та сприяє здоров'ю мозку.

Тому він рекомендує також їсти рибу та червоне м'ясо, багаті на креатин, а якщо ви не їсте м'яса - фрукти, такі як полуниця, та овочі, такі як солодка картопля.