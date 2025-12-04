Что гуглили украинцы в 2025 году? Google представил список топ-запросов

Компания Google представила ежегодный обзор поисковых запросов, который отражает, какие темы, события и имена привлекали наибольшее внимание украинцев в течение 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, опубликованные в официальном блоге Google .

Что чаще всего гуглили украинцы в 2025 году

Самые популярные запросы:

График отключения света Холостяк 2025 Игра в кальмара 2 Лабубу Усик Дюбуа Венздей 2 сезон Ущелье Гангстерленд Евровидение 2025 НАБУ

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Усик Тарас Цимбалюк Юлия Свириденко Тимур Миндич Макс Корж Мелания Трамп Леся Никитюк Константин Темляк Геннадий Труханов Джозеф Паркер

Ушли навсегда:

Анна Жук Андрей Парубий Роман Попов Оззи Осборн Максим Нелипа Евгения Добровольская Тигран Кеосаян Чарли Кирк Юрий Николаев Халк Хоган

Вопрос: "Что такое?":

Белый билет НАБУ Мобилизационное распоряжение Договор пожизненного содержания ТРО Отпуск за счет службы Военная присяга Социальное сопровождение ветеранов Военный учет Растаможка на ВСУ

Покупка:

Лабубу Пикап для ВСУ Айфон 17 Женская военная форма Красивая вышиванка Экофло Дрогобычская соль Военные облигации Валюта в банке Генератор

Фильм:

Ущелье Носферату Хорошая плохая девочка Майнкрафт Анора Дракула 2025 Наша вина Мики 17 Лило и Стич 28 лет спустя

Сериал года:

Игра в кальмара 2 Венздей 2 сезон Гангстерленд Обратное направление Домик на счастье 6 сезон Джинни и Джорджия День шакала Далекий город Любовь и пламя Бункер миллиардеров

Запросы украинцев в 2025 году (фото: Google)

Как изменились поисковые тренды за год

В 2024 году интересы украинских пользователей Google снова отразили ключевые события, общественные дискуссии и культурные тренды.

Среди самых популярных запросов года лидером снова стал "График отключения света" - тема, которая остается актуальной для украинцев.

Высокий интерес также вызвали Евро-2024, Олимпийские игры-2024, религиозные праздники, в частности Пасха-2024, а также документальный фильм "20 дней в Мариуполе", получивший международное признание.

В топовых запросах оказались и известные персоналии, среди которых - Александр Сырский, Александр Усик и Ирина Фарион.