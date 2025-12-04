Что гуглили украинцы в 2025 году? Google представил список топ-запросов
Компания Google представила ежегодный обзор поисковых запросов, который отражает, какие темы, события и имена привлекали наибольшее внимание украинцев в течение 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, опубликованные в официальном блоге Google.
Что чаще всего гуглили украинцы в 2025 году
Самые популярные запросы:
- График отключения света
- Холостяк 2025
- Игра в кальмара 2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелье
- Гангстерленд
- Евровидение 2025
- НАБУ
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Усик
- Тарас Цимбалюк
- Юлия Свириденко
- Тимур Миндич
- Макс Корж
- Мелания Трамп
- Леся Никитюк
- Константин Темляк
- Геннадий Труханов
- Джозеф Паркер
Ушли навсегда:
- Анна Жук
- Андрей Парубий
- Роман Попов
- Оззи Осборн
- Максим Нелипа
- Евгения Добровольская
- Тигран Кеосаян
- Чарли Кирк
- Юрий Николаев
- Халк Хоган
Вопрос: "Что такое?":
- Белый билет
- НАБУ
- Мобилизационное распоряжение
- Договор пожизненного содержания
- ТРО
- Отпуск за счет службы
- Военная присяга
- Социальное сопровождение ветеранов
- Военный учет
- Растаможка на ВСУ
Покупка:
- Лабубу
- Пикап для ВСУ
- Айфон 17
- Женская военная форма
- Красивая вышиванка
- Экофло
- Дрогобычская соль
- Военные облигации
- Валюта в банке
- Генератор
Фильм:
- Ущелье
- Носферату
- Хорошая плохая девочка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша вина
- Мики 17
- Лило и Стич
- 28 лет спустя
Сериал года:
- Игра в кальмара 2
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- Обратное направление
- Домик на счастье 6 сезон
- Джинни и Джорджия
- День шакала
- Далекий город
- Любовь и пламя
- Бункер миллиардеров
Запросы украинцев в 2025 году (фото: Google)
Как изменились поисковые тренды за год
В 2024 году интересы украинских пользователей Google снова отразили ключевые события, общественные дискуссии и культурные тренды.
Среди самых популярных запросов года лидером снова стал "График отключения света" - тема, которая остается актуальной для украинцев.
Высокий интерес также вызвали Евро-2024, Олимпийские игры-2024, религиозные праздники, в частности Пасха-2024, а также документальный фильм "20 дней в Мариуполе", получивший международное признание.
В топовых запросах оказались и известные персоналии, среди которых - Александр Сырский, Александр Усик и Ирина Фарион.