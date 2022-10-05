Що дають нові санкції ЄС щодо нафти з Росії: відповідь експерта

Фактично після введення європейських санкцій обсяг нафти, що продається Росією, може не сильно скоротитися, але дохід від цього повинен знизитися суттєво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал "Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений".
"Мета спочатку була не скоротити обсяг продажу, а скоротити саме прибуток", - зазначив директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна.
Зараз, якщо буде запроваджено цінову стелю, то колишні заборони на імпорт нафти третім країнам фактично буде неважливим.
"Можна буде купувати російську нафту, але лише якщо продавець буде згодний встановлювати ціну в межах обмежень. І якщо раніше вводилася заборона на страхування, фрахт судів, фінансові операції та надання логістичних послуг, то якщо ціна буде у встановлених межах, то всі ці послуги можна буде надавати", - додав Рябцев.
Нагадаємо, що посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії за вторгнення до України. Остаточний варіант буде готовий до завтрашнього ранку.
Також стало відомо, що ЄС введе стелю ціни на російську нафту і обмежить контрабанду.
Росія та Саудівська Аравія планують різке скорочення видобутку нафти. Аналітики видання вважають, що у відповідь США будуть змушені вжити заходів, у тому числі вивільнити нафту зі стратегічних резервів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.