Росія та Саудівська Аравія планують різке скорочення видобутку нафти, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Очікується, що про рішення оголосять на засіданні ОПЕК+.

"Обсяг скорочення ще належить узгодити, але Саудівська Аравія та Росія наполягають на скороченні на 1-2 млн барелів на добу або більше", - йдеться у статті.

Аналітики видання вважають, що у відповідь США будуть змушені вжити заходів, у тому числі вивільнити нафту зі стратегічних резервів.

Джерела газети повідомляють, що на саміті буде присутній віцепрем'єр Росії Олександр Новак. Він, ймовірно, підтримає скорочення видобутку, "оскільки російська нафта вже продається з великою знижкою".

ОПЕК+ збільшила видобуток цього року після рекордних скорочень, запроваджених у 2020 році через падіння попиту, спричиненого пандемією COVID-19. Але в останні місяці організація не змогла досягти запланованого збільшення видобутку, недоотримавши в серпні 3,6 млн барелів на добу.

Нагадаємо, посли країн-членів ЄС погодили новий пакет економічних санкцій проти Росії. Серед прийнятих важливих пунктів - запровадження обмеження цін на нафту з РФ.

Зазначимо, що ціни на нафту знизилися майже 25% за третій квартал 2022 року. Усього нафта дешевшала чотири місяці поспіль після зростання на початку року.

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