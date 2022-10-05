Что дают новые санкции ЕС по нефти из России: ответ эксперта

Фактически после введения европейских санкций объем продаваемой Россией нефти может не сильно сократиться, но доход от этого должен снизиться существенно.

"Цель сначала была не сократить объем продаж, а сократить именно прибыль", - отметил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Сейчас, если будет введен ценовой потолок, то прежние запреты на импорт нефти третьим странам фактически будут неважны.

"Можно будет покупать российскую нефть, но только если продавец будет согласен устанавливать цену в пределах ограничений. И если раньше вводился запрет на страхование, фрахт судов, финансовые операции и предоставление логистических услуг, то если цена будет установлена, то все эти услуги можно будет предоставлять", - добавил Рябцев.