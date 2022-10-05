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Что дают новые санкции ЕС по нефти из России: ответ эксперта

Фото: Что дают новые санкции ЕС по нефти из России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский, Юрий Дощатов

Фактически после введения европейских санкций объем продаваемой Россией нефти может не сильно сократиться, но доход от этого должен снизиться существенно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал "Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен".

"Цель сначала была не сократить объем продаж, а сократить именно прибыль", - отметил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Сейчас, если будет введен ценовой потолок, то прежние запреты на импорт нефти третьим странам фактически будут неважны.

"Можно будет покупать российскую нефть, но только если продавец будет согласен устанавливать цену в пределах ограничений. И если раньше вводился запрет на страхование, фрахт судов, финансовые операции и предоставление логистических услуг, то если цена будет установлена, то все эти услуги можно будет предоставлять", - добавил Рябцев.

Напомним, что послы стран Европейского Союза согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину. Окончательный вариант будет готов к завтрашнему утру.

Также стало известно, что ЕС введет потолок в цены на российскую нефть и ограничит контрабанду.

Россия и Саудовская Аравия планируют резкое сокращение добычи нефти . Аналитики издания считают, что в ответ США будут вынуждены принять меры, в том числе высвободить нефть из стратегических резервов.

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