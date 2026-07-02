Як підтвердити стаж, якщо підприємства давно немає: адвокат дала важливу пораду

Трудова книжка загубилась, а підприємство з 90-х чи 2000-х давно закрилося - це не вирок для пенсії. Закон передбачає кілька способів довести свій стаж навіть у такому разі.

Чому важлива дата 1 січня 2004 року

Головний орієнтир у цій справі - момент, коли запрацював Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Саме тоді поняття "трудовий стаж" замінили на "страховий стаж".

Якщо йдеться про роботу вже після цієї дати, відсутність трудової книжки взагалі не проблема. З 2004 року стаж фіксує система персоніфікованого обліку Пенсійного фонду - туди роботодавці подавали звіти й платили внески.

Аби підтвердити такий період, достатньо:

замовити довідку форми ОК-5 або ОК-7;

зробити це онлайн через портал електронних послуг ПФУ або застосунок "Дія".

Весь період, за який сплачувалися податки, зарахують автоматично.

Де шукати документи за 90-ті роки

Складніше з періодом до запровадження електронного обліку. Тут основним доказом лишається трудова книжка, а за її відсутності доведеться шукати інші письмові підтвердження.

Ліквідація підприємства не означає, що документи зникають безслідно. За законом ліквідатор зобов'язаний передати кадрові папери - накази про прийняття та звільнення, особові картки, відомості про зарплату - до архівної установи за місцем реєстрації компанії.

Щоб виправити помилку в трудовій книжці або підтвердити стаж, варто звернутися до державного архіву області, міського чи районного архівного відділу. Там видають офіційну довідку, копії наказів або витяги з відомостей про виплату зарплати.

"Для Пенсійного фонду такі архівні довідки мають ту саму юридичну силу, що й записи в трудовій книжці", - розповідає Ольга Брус.

Підтвердити стаж можуть і інші документи, що збереглися на руках:

посвідчення;

письмові трудові договори;

розрахункові книжки;

профспілкові квитки з відмітками про сплату внесків;

перепустки на завод із потрібними реквізитами.

Коли на допомогу приходять свідки

Трапляється, що підприємство припинило роботу без офіційної процедури ліквідації, і документи до архіву ніхто не передав. Або архіви просто знищили - через пожежу, потоп чи бойові дії.

У такому разі діє окремий порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів №637 - підтвердження стажу через свідків.

За словами адвокатки, потрібно знайти щонайменше двох людей, які працювали разом із заявником на тому самому підприємстві в той самий період.

"Головна умова - ці свідки повинні мати власні документи, які підтверджують їхню роботу в цей час", - зазначає Ольга Брус.

Свідки приходять до управління Пенсійного фонду та дають письмові свідчення, на підставі яких людині зараховують втрачені роки.

Водночас юристка попереджає: Пенсійний фонд часто ставиться до такої процедури прискіпливо і вимагає окремі довідки з архівів про те, що документи саме знищені або не передавалися, перш ніж погодиться взяти до уваги свідчення.

Що робити, якщо Пенсійний фонд все одно відмовляє

Буває так, що всі довідки зібрані й свідки знайдені, а Пенсійний фонд все одно не зараховує стаж - часто через формальні причіпки до якості печаток на старих паперах. У такому разі залишається звертатися до адміністративного суду.

Судова практика у подібних спорах складається на користь працівників. Верховний Суд неодноразово вказував, що людина не повинна відповідати за те, як роботодавець вів кадрову документацію у 90-х.

"Право людини на пенсійне забезпечення не може залежати від помилок адміністрації ліквідованого підприємства", - наголошує Ольга Брус.

Якщо суд стає на бік заявника, він зобов'язує Пенсійний фонд зарахувати спірний період до стажу - і таке рішення підлягає обов'язковому виконанню.