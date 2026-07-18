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Що чекає на курс долара та євро до кінця липня: прогноз банкіра

07:30 18.07.2026 Сб
3 хв
Яким буде курс валют 20–26 липня та що може вплинути на ринок
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Що чекає на курс долара та євро до кінця липня: прогноз банкіра Фото: банкір прогнозує збереження контрольованої ситуації на валютному ринку до кінця липня (Getty Images)
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Наприкінці липня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, а курс долара навряд чи вийде за межі 45 гривень. Водночас ключовим фактором ризику для ринку й надалі залишається війна, яка може впливати на настрої бізнесу та населення.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий.

Головне:

  • Банкір прогнозує курс долара на рівні 44,5–45 грн.
  • Курс євро очікується в межах 50,5–52,5 грн.
  • Міжбанк і готівковий ринок майже зрівнялися.
  • Найбільшим ризиком для валютного ринку залишається війна.
  • НБУ продовжить валютні інтервенції для згладжування коливань.

За словами Тараса Лєсового, нинішню ситуацію на валютному ринку варто оцінювати не як повну відсутність ризиків, а як здатність фінансової системи витримувати зовнішні виклики.

На його думку, протягом 20–26 липня офіційний і готівковий курси долара перебуватимуть у межах 44,5–45 грн, а євро – 50,5–52,5 грн. При цьому йдеться не про фіксований курс, а про прогнозований діапазон, у межах якого ринок може змінюватися без загрози для загальної рівноваги.

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Лєсовий зазначає, що курс євро традиційно залежатиме від двох чинників – співвідношення гривні до долара всередині країни та світової валютної пари євро/долар. Якщо на міжнародних ринках євро залишатиметься в межах 1,14–1,16 долара, різких коливань європейської валюти в Україні не очікується.

Водночас експерт звертає увагу, що міжбанківський і готівковий ринки нині майже вирівнялися. За його словами, це свідчить про відсутність ажіотажного попиту та панічних настроїв серед населення.

''Обмінники не демонструють суттєвого відриву від банківських курсів, а банки не змушені різко змінювати цінники через тиск попиту'', – пояснив банкір.

Попри це, інформаційний шум навколо курсу валют зберігатиметься. Лєсовий наголошує, що щоденні незначні зміни можуть породжувати гучні заголовки про ''зростання'' чи ''падіння'' долара, однак оцінювати ситуацію потрібно за загальним трендом.

За прогнозом банкіра, Національний банк і надалі виконуватиме роль ''арбітра'' на валютному ринку. Очікується, що обсяг валютних інтервенцій протягом тижня не перевищить 850 млн доларів, що відповідає звичайному режиму підтримки ринку.

Найбільшим ризиком для курсової стабільності експерт називає повномасштабну війну.

''Енергетика, проблеми з логістикою, паливні ризики чи інфраструктурні втрати можуть додавати нервозності. Але поки ці ризики не переростають у масову зміну поведінки громадян, валютний ринок зберігатиме рівновагу'', – зазначив Лєсовий.

Він додає, що наприкінці липня можна говорити про відносний спокій на валютному ринку, хоча така стабільність потребує постійної підтримки з боку Національного банку та виваженої поведінки всіх учасників ринку.

За оцінкою експерта, середні тижневі коливання курсу не перевищуватимуть 1–1,5%, а щоденні зміни на міжбанку становитимуть до 15 копійок. Це свідчить про збереження контрольованої ситуації на валютному ринку України навіть в умовах воєнного часу.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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