Что ждет курс доллара и евро до конца июля: прогноз банкира

В конце июля валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, а курс доллара вряд ли выйдет за 45 гривен. В то же время ключевым фактором риска для рынка продолжает оставаться война, которая может влиять на настроения бизнеса и населения.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой .

Главное:

Банкир прогнозирует курс доллара на уровне 44,5–45 грн.

Курс евро ожидается в пределах 50,5–52,5 грн.

Межбанк и наличный рынок почти сравнялись.

Самым большим риском для валютного рынка остается война.

НБУ продолжит валютные интервенции для сглаживания колебаний

По словам Тараса Лесового, нынешнюю ситуацию на валютном рынке следует оценивать не как полное отсутствие рисков, а как способность финансовой системы выдерживать внешние вызовы.

По его мнению, в течение 20-26 июля официальный и наличный курс доллара будут находиться в пределах 44,5-45 грн, а евро – 50,5-52,5 грн. При этом речь идет не о фиксированном курсе, а о прогнозируемом диапазоне, в пределах которого рынок может изменяться без угрозы общему равновесию.

Лесной отмечает, что курс евро будет традиционно зависеть от двух факторов – соотношения гривны к доллару внутри страны и мировой валютной пары евро/доллар. Если на международных рынках евро будет оставаться в пределах $1,14–1,16, резких колебаний европейской валюты в Украине не ожидается.

В то же время эксперт обращает внимание, что межбанковский и наличный рынки сейчас почти выровнялись. По его словам, это свидетельствует об отсутствии ажиотажного спроса и панических настроений у населения.

"Обменники не демонстрируют существенного отрыва от банковских курсов, а банки не вынуждены резко менять ценники из-за давления спроса", - пояснил банкир.

Тем не менее, информационный шум вокруг курса валют будет сохраняться. Лесной отмечает, что ежедневные незначительные изменения могут порождать громкие заголовки о ''росте'' или ''падении'' доллара, однако оценивать ситуацию нужно по общему тренду.

По прогнозу банкира, Национальный банк и дальше будет выполнять роль ''арбитра'' на валютном рынке. Ожидается, что объем валютных интервенций в течение недели не превысит 850 млн. долларов, что соответствует обычному режиму поддержки рынка.

Наибольшим риском для курсовой устойчивости эксперт называет полномасштабную войну.

''Энергетика, проблемы с логистикой, топливные риски или инфраструктурные потери могут придавать нервозности. Но пока эти риски не перерастают в массовое изменение поведения граждан, валютный рынок будет сохранять равновесие'', – отметил Лесовой.

Он добавляет, что в конце июля можно говорить об относительном спокойствии на валютном рынке, хотя такая стабильность требует постоянной поддержки со стороны Национального банка и взвешенного поведения всех участников рынка.

По оценке эксперта, средние недельные колебания курса не будут превышать 1–1,5%, а ежедневные изменения на межбанке составят до 15 копеек. Это свидетельствует о сохранении контролируемой ситуации на валютном рынке Украины даже в условиях военного времени.